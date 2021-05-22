Команда Яна назвала ситуацию с реваншем со Стерлингом непонятной

https://static.news.ru/photo/c76cf5b8-bc5a-11eb-acfb-96000091f725_660.jpg Алжемейн Стерлинг, Пётр Ян Фото: vk.com/mmapetryan

В команде экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна рассказали о ситуации с реваншем с американцем Алжемейном Стерлингом, который сейчас владеет поясом чемпиона UFC, и назвали её непонятной, сообщает ТАСС.

На данный момент UFC не принял решения относительно следующего боя. Будет ли это реванш со Стерлингом или же иной бой, пока непонятно. Вообще неясно, когда Стерлинг вернётся, — заявил представитель команды Яна.

6 марта на турнире UFC 259 Пётр Ян проиграл Стерлингу ввиду дисквалификации в четвёртом раунде за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. На момент остановки боя россиянин лидировал на большинстве судейских кардов после трёх раундов и уверенно забирал четвёртый. Стерлинг после победы взял паузу в карьере, желая провести плановую операцию.

Как сообщалось ранее, менеджер Яна Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о мотивации Петра, возможных сроках и статусе боя, очередных поединках перспективных российских бойцов Дамира Исмагулова и Мовсара Евлоева и об отношении к требованиям запретить концерты рэпера Моргенштерна.