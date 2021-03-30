Менеджер Петра Яна: Стерлинг и его команда любой ценой избегают реванша

Бой-реванш между российским экс-чемпионом UFC Петром Яном и американцем Алджемейном Стерлингом, который получил пояс благодаря дисквалификации соперника, — одно из самых ожидаемых событий этого лета в мире единоборств. Однако команда американца пытается любой ценой избежать боя, где его шансы слишком малы. Менеджер Яна Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о мотивации Петра, возможных сроках и статусе боя, очередных поединках перспективных российских бойцов Дамира Исмагулова и Мовсара Евлоева и об отношении к требованиям запретить концерты рэпера Моргенштерна.

Пётр готов исправить ошибки и мотивирован как никогда

— Бой Петра Яна и Алджемейна Стерлинга получился резонансным. Насколько такая развязка и потеря пояса российским бойцом будут способствовать раскрутке реванша, который может сделать Петра более известным в США?

— Несомненно, к реваншу будет приковано больше внимания, чем к первому бою, и сейчас большинство фанатов ММА ждут не дождутся, когда эта история получит своё логическое завершение.

— Стерлинг получил пояс справедливо, на ваш взгляд, или лучше было оставить его вакантным для реванша?

— Стерлинг воспользовался брешью в правилах. Он знал, на что шёл, знал, что получит, исполняя свой акт, поэтому он осознанно делал всё, чтобы получить пояс любым способом.

— Как сейчас проходят переговоры по организации реванша? Пытается ли команда американца как-то соскочить с него или отложить? Какие сроки рассматривает UFC?

— В UFC настроены организовать реванш как можно скорее, но, как и ожидалось, сторона Стерлинга и он сам под любыми предлогами пытаются отложить этот момент, и пока ясности по дате нет. Наша сторона, как и UFC, настроена организовать этот бой как можно быстрее.

— Он может стать главным событием номерного турнира?

— Да, вполне возможно, что этот бой может возглавить турнир, если это событие произойдёт, например, в июне. Бой Петра и Стерлинга смело может возглавить этот номерной турнир, но по-прежнему под большим сомнением, что Стерлинг захочет провести реванш в такие сроки.

vk.com/mmapetryan

— Как Петру сохранить концентрацию и мотивацию в реванше, когда в первом поединке он, по сути, разобрал и сломал соперника?

— Пётр не из тех бойцов, которые теряют концентрацию и мотивацию. Он как никогда настроен, чтобы забрать то, что принадлежит ему по праву. Он допустил несколько ошибок в первом бою и намерен их исправить и сейчас мотивирован как никогда.

— Приведёт ли уход Хабиба Нурмагомедова к снижению популярности ММА в России, и что нужно Яну, чтобы стать со временем звездой такого калибра?

— Я думаю, что сейчас идёт такая тенденция, что популярность ММА во всём мире растёт с каждым годом, и я не вижу предпосылок, чтобы она снижалась в дальнейшем. Полагаю, она будет только расти. Чтобы Петру выйти по популярности за рамки этого спорта, нужно продолжать побеждать. Ему нужны яркие соперники, яркие антагонисты, и тогда у Петра будет возможность стать звездой с мировым именем. Но для этого также нужно его желание.

До конца года жду возобновления международных турниров UFC

— У Дамира Исмагулова бой назначен на 15 мая. Его соперником называют бразильца Рафаэля Алвеса. Можете подтвердить эту информацию? И как охарактеризуете этого оппонента?

— Действительно, 15 мая состоится возвращение Дамира Исмагулова против Рафаэля Алвеса на номерном турнире. Я считаю, что это отличный и самый подходящий соперник после долгого простоя, вызванного травмами Дамира. Соперник очень опытный, хоть и дебютирует в UFC. Это будет отличная проверка, чтобы посмотреть, в каких кондициях сейчас находится Дамир.

— Дамир недавно продлил контракт с UFC. Можно ли говорить об улучшениях условий?

— Да, он продлил контракт на улучшенных условиях. Это удалось благодаря его удачному старту в организации — три победы подряд. Естественно, что после этого ему предложили более выгодные условия.

— У Мовсара Евлоева также бой в ближайшее время. Хаким Давуду — самый сильный соперник в его карьере?

— Хаким Давуду — очень сильный и яркий соперник, идущий на серии из нескольких побед в UFC, так же как и Мовсар, но у Евлоева есть всё, чтобы показать, что он выше уровнем, чем Хаким, и доминировать в этом бою.

— Как оцените его перспективы в лиге? После победы над Ником Ленцем Мовсар Евлоев просил в соперники топовых полулегковесов. Он уже готов к ним?

— Мовсар растёт от боя к бою и ещё не достиг своего пика, но уже сейчас он готов конкурировать с топовыми полулегковесами. Хаким Давуду станет для него хорошей проверкой, так как это тоже боец, который находится в топ-15, поэтому этот бой будет ярким показателем того, готов Мовсар или нет. Я уверен, что он готов.

— Исмагулов и Евлоев пока уверенно идут победными сериями, но не побеждают досрочно. Насколько для продвижения бойца важно, чтобы он ещё и эффектно завершал бои?

— Действительно, Мовсару и Дамиру не хватает досрочных побед. Нельзя недооценивать этот фактор. В UFC очень любят яркие финиши. Если они появятся у этих бойцов, то намного быстрее они вырастут в рейтинге, получат громкие имена и большие бои.

— Как относитесь к желанию лиги снова проводить турниры со зрителями? Когда видите реальные перспективы лиги вернуться в Россию или дебютировать в Казахстане?

— Действительно, очень не хватает болельщиков на стадионе. Не вижу никаких проблем, если в местах, где разрешены массовые мероприятия, проводить такие турниры. Это очень важный шаг к возрождению международных турниров. Но пока это будет ограничиваться турнирами в Америке, поэтому надеюсь, что до конца года мы увидим международные турниры. Хотелось бы верить, что один из них пройдёт в России или Казахстане, но это будет зависеть от ситуации в этих странах.

— Как относитесь к требованиям многих российских бойцов запретить концерты рэпера Моргенштерна?

— Я думаю, что спрос рождает предложение и запретом ничего не добьёшься. Не могу сказать что-то конкретное про этого рэпера, потому что незнаком с его творчеством, но не думаю, что запрет будет хорошим ответом на какие-то недовольства со стороны населения. Запретный плод как раз сладок, и это только повысит популярность артиста.