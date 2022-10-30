Карелин «наехал» на Гаджиева и получил от главы AMC Fight Nights ответ Карелин и Гаджиев устроили словесную перепалку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Карелин

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в интервью YouTube-каналу «Оксана Кравцова» раскритиковал главу AMC Fight Nights Global Камила Гаджиева. С точки зрения экс-спортсмена, промоутер ничего не создает, а просто «собирает сливки».

Гаджиев — хороший упаковщик, все очень просто. Когда ты собираешь сливки, берешь людей, которых кто-то подготовил, которые пережили первый перелом ушей, первый шаг через собственное неверие, ты раздаешь шансы, поступая, как спекулянт. Намазал красивенько и толкнул, но ты этого не создавал, и ты этого не делал, — сказал Карелин.

Президент AMC Fight Nighs ответил на критику в интервью MMA.Metaratings.ru. Он заявил, что уважает Карелина, но тот просто не знает, о чем говорит.

С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку? В мире, в котором я живу, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлен об их деятельности. Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня лично, либо узнать о том, чем я действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки, — сказал Гаджиев.

Карелин взял золото на трех Олимпиадах — в Сеуле-1988, в Барселоне-1992 и в Атланте-1996. В Сиденее-2000 он завоевал серебряную медаль.

В ММА-промоушене AMC-Fight Nights сделали себе имя такие бойцы, как Али Багаутинов, Расул Мирзаев, Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

24 октября Гаджиев жестко ответил бойцу Сергею Харитонову на критику Петра Яна. Тот проиграл Шону О’Мэлли на турнире UFC 280, после чего Харитонов заявил, что ему пора «спуститься на землю и начать работать». Промоутер в ответ сказал, что Ян — бывший чемпион UFC, лучшей организации в мире, и по сравнению с Харитоновым это «разные весовые категории».