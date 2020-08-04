Илиев победил Байфилда на заключительном турнире серии Kold Wars

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В Минске завершился четвёртый и заключительный турнир по профессиональному боксу серии Kold Wars. В главном бою вечера российский боксёр второго полусреднего веса Исмаил Илиев (13-2-1, 3 КО) победил британца Асинию Байфилда (14-3, 6 КО).

Илиев сразу взял ход боя под контроль, легко сокращал дистанцию и расстреливал соперника плотными ударами. Постепенно Байфилд освоился в ринге и начал неплохо контратаковать, используя длину рук. Исмаил продолжал обрабатывать корпус соперника, который был вынужден всё чаще думать о защите, чем об атаке. Эти удары к концу боя возымели эффект, когда Байфилд начал шататься от усталости и откровенно жаться к канатам, но Илиеву не хватало ударной мощи, чтобы его нокаутировать. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу российскому боксёру со счётом 99:92 (двое) и 98:92.

В соглавном бою вечера перспективный российский полутяж Али Измаилов техническим нокаутом в пятом раунде победил украинца Евгения Махтеенко.

Как сообщал NEWS.ru, российский легковес Эдуард Вартанян, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat, 5 сентября на турнире АСА 110 сразится с соотечественником Мухамедом Коковым.