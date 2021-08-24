Хабиб VS ринг-гёрлз: почему боец так категоричен к женщинам с табличками

Неважно, в каком статусе пребывает Хабиб Нурмагомедов: является ли он действующим спортсменом или выступает в качестве организатора турниров, любое его появление на публике и высказывание вызывает бурную реакцию. Особенно если дело касается традиционных аспектов жизни спортсмена. Так, накануне он бросил неосторожную фразу о том, что ринг-гёрлз — самые бессмысленные люди. И понеслось. На бывшего чемпиона UFC налетели с критикой многие известные публичные люди. А в чём действительно смысл ринг-гёрлз? В чём прав и не прав Хабиб — разбираемся в материале NEWS.ru.

Хабиб не против женщин, но есть определённые рамки

Резонансная фраза прозвучала на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В ходе обсуждения глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявил, что на предстоящем мероприятии в Москве будут отсутствовать ринг-гёрлз. Оказывается, на этот счёт у него с Хабибом были договорённости. Впоследствии бывший чемпион UFC объяснил свою позицию по данному вопросу.

Я никого не хочу обидеть, но это самые бесполезные люди на ринге. Какую функцию они несут? Как они спорт развивают? Если включить телевизор, на экране будет написано, какой раунд идёт. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибок тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение, — сказал Хабиб.

При этом бывший чемпион UFC добавил, что он не выступает против женщин. Наоборот, он считает, что женщина создана для мужчины. Однако есть определённые рамки.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Это не лидер «Талибана»

Как ожидалось, этих слов оказалось достаточно, чтобы вызвать массу негатива. Одной из первых на эту тему высказалась телеведущая Ксения Собчак.

Это не лидер «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо, — сказала она.

Телеведущую поддержал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-гёрлз! — сказал он.

Как Собчак, так и Губерниев попытались упрекнуть Хабиба в ущемлении прав женщин. Но бывший чемпион UFC говорил совсем не об этом. Речь шла о конкретной профессии (если можно так выразиться) и её смысле, а точнее — «бессмысленности». И вот это уже дискуссионный момент.

Не Хабибом единым

Бессмысленными ринг-гёрлз всё же тяжело назвать. У них есть очень чёткая и давным-давно сформировавшаяся функция (она зародилась ни много ни мало ещё в XVIII веке) — привлекать внимание зрителей. С постепенным внедрением в бокс, а затем в ММА элементов шоу ринг-гёрлз стали неотъемлемой частью многих бойцовских состязаний на уровне спонсорских контрактов, треш-токов и всего остального. Хабиб не первый день в индустрии, и сам прекрасно понимает, для чего всё это.

Конечно, говоря о ненужности ринг-гёрлз, Нурмагомедов в первую очередь руководствуется традициями и мусульманскими порядками, которые запрещают демонстрировать женщинам какие бы то ни было оголённые части тела, да в целом фокусировать на себе внимание мужчин. Для светской части мира такие устои по-прежнему являются радикальными (легче принять всевозможные ЛГБТ-сообщества и кричать во всё горло про права темнокожих). Для Хабиба — нормой.

Однако нужно понимать, что на одном Нурмагомедове мир клином не сошёлся. Есть огромная часть другого мира (немусульманского), которая любит наблюдать за дамами с табличками в руках в перерывах поединков. Возможно, кто-то ради них только и включает телевизор и приходит на турниры. Как знать. Поэтому нельзя сказать, что ринг-гёрлз совсем не имеют смысла. Для кого-то они играют очень большую роль.

instagram.com/famemma_ringgirls

Хабиб прав

Впрочем, в рамках мероприятия, которое пройдёт 17 сентября в Москве, можно вполне обойтись без ринг-гёрлз. Как бы то ни было, это совместный турнир двух лиг, главой одной из них является Хабиб. Поэтому в данном случае он имеет полномочия наполнять ивент теми активностями, которые посчитает нужными. Не вписываются ринг-гёрлз в рамки его порядков — убираем ринг-гёрлз. Здесь он может себе это позволить.

Правда, есть в этой истории куда более важный аспект, чем полномочия и статус Хабиба. Несмотря на то что турнир подарит немало интересных боёв, в том числе яркий главный поединок с участием Шамиля Завурова и Наримана Аббасова, бои не самая основная часть предстоящего мероприятия.

В первую очередь это турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Его личность, воспоминания о нём — вот что по-настоящему важно. Всё остальное — бои, развлечения, шоу, спортсмены, гости — второстепенно. В такой ситуации ринг-гёрлз не просто не нужны , но и неуместны. Это турнир про нечто большее, чем помахаться и развлечь людей.