https://static.news.ru/photo/51334982-d346-11e9-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com

Чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап побывали на приёме у наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахайяна.

Абдулманап Нурмагомедов опубликовал в своём Instagram кадр со встречи, рассказав, что принц оказался знатоком MMA и поделился планами по развитию смешанных боевых искусств в мире.

Как писал News.ru ранее, глава Ultimatate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, при каком условии он может рассмотреть организацию боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.