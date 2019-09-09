https://static.news.ru/photo/4449558a-d32e-11e9-900a-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Simon Hasteg RD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Ultimatate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, при каком условии он может рассмотреть организацию боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Если Тони Фергюсон не сможет выйти на бой против Хабиба, тогда этот реванш произойдёт, — цитирует Уайта издание MMA Fighting .

Ранее News.ru писал, что боец Конор Макгрегор стал объектом насмешек в Сети после призыва UFC организовать ему бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Заявление ирландец сделал после того, как 7 сентября чемпион UFC в лёгком весе Нурмагомедов победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за чемпионский пояс.