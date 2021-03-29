Гвоздь или ринг: что делать Поветкину после нокаута от Уайта

Поражение Поветкина от Диллиана Уайта в реванше было болезненным, раньше Витязя ещё никто так не уничтожал. Реакция после боя последовала однозначная и беспощадная — Саше пора заканчивать, причём срочно. Но что если осмыслить случившееся в бою с британцем и взглянуть на ситуацию ещё раз?

Среди тех, кто провожает Поветкина на пенсию, — его промоутер Андрей Рябинский и бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю. Это из известных людей, а среди фанатов мнение устойчивое — спасибо за достойную карьеру, но заканчивать действительно пора.

Причина таких настроений даже не в поражении от Уайта, а в том, каким это поражение получилось: 8 ударов за четыре раунда против 57 у соперника, полное деклассирование. Такого с Поветкиным не могли сделать даже два величайших чемпиона своего времени: Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Оба выиграли уверенно (особенно Кличко), но не так разгромно.

С Уайтом Поветкин предстал худшей версией себя самого за всю карьеру: ноги не слушались, скорости не было, остроты в ударах — тоже. Второй раунд был приличный, но в остальном — печаль. Почему так получилось? Есть несколько объяснений.

Александр Поветкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главные из них — возраст и здоровье. Очевидно, что в 41 год человек не может быть так же силён и быстр, как в 32. Тем более если двумя месяцами ранее он переболел тяжёлой пневмонией, лежал под капельницами и от истощения похудел почти на 10 килограммов. Точной цифры, сколько потерял Поветкин, нет, но по словам его друга и коллеги Дениса Лебедева NEWS.ru, исхудал он настолько, что не был похож на спортсмена.

Во-вторых, Уайт. Диллиан — непростой парень, он может очень крепко приложить, и та тактика, которую он избрал, сработала на все 146 процентов. Британец мог просто ходить по кругу и работать на дистанции, надёжно забрав победу по очкам. Но он решил рубиться, рискнул и не ошибся. Поветкину могло повезти во втором раунде, если бы один из его боковых лёг точно в цель, но, в отличие от первого боя, везение было не на его стороне.

К счастью, большого урона здоровью Александр не получил. Как он сам сообщил, с ним всё хорошо, он летит домой. Но задуматься о том, возвращаться на ринг или нет, ему предстоит очень крепко. Варианты для новых боёв уже есть, тот же Уайт полностью открыт для третьего боя, он заявил об этом сам, поддержал эту идею и Маурисио Сулейман, глава WBC, но сейчас любые рассуждения о будущем Поветкина — пустая болтовня.

Примерно через неделю Александр, скорее всего, даст пресс-конференцию, на которой оценит своё выступление с Уайтом и расскажет о планах. За эту неделю он сам успеет осмыслить случившееся и наслушаться советов от ближайшего окружения. Большая часть этих советов будет о том, что перчатки пора повесить на гвоздь. Скорее всего, Александр прямо сейчас об этом не объявит. Он выходил на бой с Уайтом не как на последний, у него было в планах выступать дальше, и вряд ли он готов прямо сейчас от этих планов отказаться.

Если решит оставаться в боксе, то лучшим вариантом для него было бы провести ещё один-два боя в Москве с крепкими ребятами вроде Роберта Хелениуса или Тревора Брайана. Они оба владеют поясами WBA, у Рябинского с этой организацией налажены хорошие контакты, сам Поветкин был в ней чемпионом до поражения от Кличко в 2013 году. Третий бой с Уайтом ни к чему хорошему не приведёт, а завершить карьеру с поясом было бы красиво. Если у Александра действительно есть мотивация продолжать, то лучшего сценария, чем ворваться в WBA, — не существует.