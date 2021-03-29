Поветкин впервые дал комментарий после боя с Уайтом

https://static.news.ru/photo/422ed3c8-906b-11eb-b21c-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Российский боксёр Александр Поветкин впервые сказал несколько слов для публики после поражения от британца Диллиана Уайта. Обращение было опубликовано в его Instagram.

Хочу поблагодарить всех за поддержку. Со мной всё нормально. Всё хорошо. Возвращаемся домой, — написал Поветкин.

Бой 41-летнего россиянина с Диллианом Уайтом прошёл в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Таким образом, Уайт взял реванш за поражение в первом бою. Та встреча прошла 22 августа в поместье английского промоутера Эдди Хирна и завершилась нокаутом после апперкота от Поветкина в пятом раунде.

NEWS.ru сделал текст о реванше Поветкина с Уайтом.