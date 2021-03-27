Пришёл, увидел, получил: как Поветкин оказался прибит Уайтом в реванше

https://static.news.ru/photo/f52c7a16-8f58-11eb-9cdd-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Главный бой весны для российских фанатов бокса — позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.

Расклады перед реваншем были примерно такие: Уайт — фаворит, но не такой очевидный, как семь месяцев назад. Он всё ещё дерётся у себя дома (Гибралтар — часть Великобритании), всё ещё на девять лет младше, на 14 сантиметров дальше достаёт руками, лучше использует джеб. Но он уже улетал в нокаут от удара Поветкина и прекрасно знал, что может улететь ещё раз, если снова пропустит один серьёзный удар. Это знал и Поветкин. А это знание — безумно важная вещь в боксе, психология здесь решает не меньше, чем любом другом виде спорта.

Но к чести Уайта, он ничего не боялся. Он не вышел скованным и осторожным, как мог бы. Наоборот — он сильно удивил с первых секунд боя, когда просто попёр на Повектина на полном ходу. Он дважды потряс россиянина, того от падения спасли только канаты. Рефери, кстати, имел право засчитать в одной из тех ситуаций нокдаун, но решил не делать этого. Пожалел россиянина.

Во втором раунде дела неожиданно наладились. После очень сложных первых минут, следующие ждёшь с опасениями, но нет, Александр захватил преимущество во втором раунде и не упустил его ни на секунду. Саша несколько раз проявил себя в атаке, ушёл от контрударов Уайта и забрал раунд вполне уверенно — 1:1.

Когда показалось, что у вечера есть все предпосылки, чтобы получиться снова триумфальным, Уайт спустил с небес на землю. В третьем раунде у него прошёл короткий правый боковой, Поветкин принял его в челюсть, и очень явно зашатался. Это хорошо видно было с определённого ракурса, даже выражение лица Александра выдавало потрясение, но Уайт его, кажется не заметил. Во всяком случае, развивать успех не пошёл. Вместо этого отработал пассивно и дал шанс Саше дожить в третьем раунде до гонга. Возможно, это было как раз тем, что в команде Диллиана исправили к реваншу, на этот раз они не форсировали события.

В прочем, и без этого бой не продлился слишком долго. За 30 секунд до конца четвёртого раунда преимущество Уайта в разменах принесло плоды. Сначала он зацепил Поветкина правым прямым, Саша зашатался и попятился назад. Затем — правым боковым, здесь уже до нокдауна оставалось лёгкое касание. И это касание не заставило себя ждать: спустя секунду Диллиан доносит ещё и левый боковой по падающему сопернику — нокдаун тяжелейший. Кое-как Александр встал, но посмотрев ему в глаза, рефери решил бой не продолжать. В тот же момент из угла Саши вылетело полотенце, так что бой был бы закончен в любом случае.

THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

И это правильно: слишком много Александр нахватал в голову. Продолжать не было никакого смысла, это были не такие нокдауны, как в первом бою, когда Саша поднялся и даже не заметил их. Здесь было по-настоящему жёстко. Уайт доказал, что он — не пустое место в боксе, он может разбивать очень достойных и опытных соперников.



Поветкин проиграл, как минимум, равному себе боксёру, но более молодому и более крепкому физически. Это поражение не ставит крест на карьере Александра сразу, но о чемпионских амбициях придётся забыть окончательно. Теперь очевидно: основная часть охоты для Александра уже позади. Ему осталось провести, максимум, пару боёв со средними соперниками. Можно в России, можно в Англии у Хирна, варианты найдутся. Если Александру это нужно.

Из плюсов — Поветкин получил отличный гонорар под конец карьеры — 4,6 миллиона долларов. Он таких денег не зарабатывал никогда. После двух боёв с Диллианом, один из которых он эффектно выиграл, он сможет всю оставшуюся жизнь проводить в своё удовольствие. А карьера у Александра была фантастическая: от вызовов он никогда не отказывался, перебил многих сильных ребят, был чемпионом. Круче тяжеловеса, чем он, в России не было очень давно и в ближайшее десятилетие не предвидится.