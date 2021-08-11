Глава Союза ММА России подвёл итоги Олимпийских игр

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и высказался о перспективах ММА войти в олимпийскую программу.

Неправильно оценивать итоги Игр по одним медалям и турнирным таблицам. Мне кажется, что единственное, чем стоит мерить выступления наших спортсменов, — это эмоциями, которые они подарили болельщикам. Победные сражения в спортивной гимнастике, неожиданный прорыв в плавании, захватывающие выступления в фехтовании, синхронном плавании, теннисе, боксе и спортивной борьбе, невероятная стойкость в женском дзюдо, переживания и драматизм под занавес в художественной гимнастике. Всё это останется в нашей памяти благодаря успехам сборной России, — приводит пресс-служба Союза ММА слова Габдуллина.

Также он отметил, что прошедшие Игры не оправдали ожиданий по охвату трансляций. Габдуллин выразил надежду, что с включением в программу Олимпийских игр ММА поднимется планка зрелищности и привлекательности Игр в целом.

Как сообщалось ранее, японское агентство Kyodo разместило материал о торжественной церемонии чествования на Красной площади в Москве вернувшихся из Токио российских олимпийцев.