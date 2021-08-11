«Другой мощный мир»: японцы оценили выступление спортсменов РФ на Олимпиаде

Японское агентство Kyodo разместило материал о торжественной церемонии чествования на Красной площади в Москве вернувшихся из Токио российских олимпийцев.

В публикации отмечается, что российская команда выступала на Олимпиаде в сокращённом составе, но смогла выиграть 20 золотых медалей. Читатели в комментариях оценили такой результат спортсменов.

Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиакорпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись! — написал один из них.

Другие согласились, что россияне не ударили в грязь лицом: «Что бы мы ни говорили о России, это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», «Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?», «Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговым скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда».

Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио завершилась с чувством лёгкой горечи и разочарования, несмотря на приятное начало. К спортсменам просто не может быть претензий — в каждой дисциплине ребята выложились по полной. Чего только стоит возвращение медалей на родину в некоторых дисциплинах, где мы четверть века не могли взойти на вершину пьедестала.