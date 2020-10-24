Глава ФИАС Шестаков отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/c82118fc-16a3-11eb-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи на UFC 254.

Бой получился как всегда безупречным. Он не дал никаких шансов сопернику. Да, закончился быстро, но это говорит только о том, что его сила настолько высока, что явных соперников нет в этой весовой категории. Жалко, когда уходят такие мастера, ведь он создаёт настроение людям по всему миру. Мы видим его бой — квинтэссенцию — и всё, а ведь до этого стоит огромный труд, за которым следят люди. Он сделал вокруг себя особый мир и ауру, — сказал Шестаков корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, «гарантий, что он не вернётся, дать никто не может, потому что это лично его решение».

Мы видели подобное на примере Емельяненко — он несколько раз уходил, затем возвращался, и непонятно, проведёт он сейчас последние поединки или продолжит карьеру. Так что это зависит от спортсмена, от его нацеленности на результат, целостности, физической формы в том числе. Хотелось бы, чтобы он, конечно, ещё выступал, — заключил он.

Бой прошёл в Абу-Даби и завершился удушающим приёмом «треугольник» во втором раунде. Таким образом россиянин отстоят титул чемпиона.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победного боя с Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры бойца. Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев убеждён, что россиянин «останется в ММА», писал NEWS.ru.