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Единоборства

Гейтжи: фанатов Хабиба легко довести до слёз, я сделаю это

07:17, 19 октября 2020
Фото: justin_gaethje/instagram.com

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), американец Джастин Гейтжи пообещал огорчить болельщиков своего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать. Я могу пообещать своим фанатам, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности, — приводят слова Гейтжи «Известия».

Поединок Гейтжи и Нурмагомедова станет главным событием турнира UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как писал NEWS.ru, в Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе, который стал ключевым стартом перед декабрьским чемпионатом мира, который должен пройти в Белграде.

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