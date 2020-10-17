Гейтжи: фанатов Хабиба легко довести до слёз, я сделаю это

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В Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе, который стал ключевым стартом перед декабрьским чемпионатом мира, который должен пройти в Белграде. В соревнованиях успешно принял участие самый титулованный действующий российский борец, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Победителями соревнований стали до 57 кг — Завур Угуев, до 61 кг — Абасгаджи Магомедов, до 65 кг — Гаджимурад Рашидов, до 70 кг — Чермен Валиев, до 74 кг...