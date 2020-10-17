Гейтжи: фанатов Хабиба легко довести до слёз, я сделаю это

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), американец Джастин Гейтжи пообещал огорчить болельщиков своего соперника Хабиба Нурмагомедова.
Знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать. Я могу пообещать своим фанатам, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности, — приводят слова Гейтжи «Известия».
Поединок Гейтжи и Нурмагомедова станет главным событием турнира UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, в Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе, который стал ключевым стартом перед декабрьским чемпионатом мира, который должен пройти в Белграде.