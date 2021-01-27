Гейтжи пригрозил не драться в UFC, если Макгрегору дадут титульный бой

https://static.news.ru/photo/12ee2ec0-612b-11eb-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейтжи возмущён стремлением команды Конора Макгрегора добиться титульного боя с Дастином Порье в завершение их трилогии.

Я подумаю о том, чтобы никогда больше не драться в UFC, если он получит титульный бой. Это будет нелепо. Он шестой номер рейтинга, который за всю жизнь выиграл всего один бой в лёгком дивизионе, и он берёт и выбирает, с кем будет драться. Я бы хотел подраться с ним, но не думаю, что это произойдёт в следующий раз, — приводит слова Гейтжи ESPN.

Также Гейтжи отметил, что Макгрегор не использовал возможность получить титульный бой на турнире, который был создан под него, а потому сейчас изображает из себя скромняшку.

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