Гаджиев прокомментировал перепалку Емельяненко и Гусейнова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не хочет слышать оскорбления Александра Емельяненко в адрес Артура Гусейнова. Так он прокомментировал конфликт между бойцами. Первый назвал второго «свиньёй дагестанской», а Гусейнов в ответ пригрозил расправой с помощью братьев. Слова Гаджиева приводит видеоблогер Александр Лютиков на своём YouTube-канале.

Я не могу это поддержать. С точки зрения бизнеса, конечно, я должен сказать, что это продаёт бой, но поддержать то, что я слышу, я не могу... Я не хочу слышать это от Саши. Для меня он достаточно добрый человек, с чувством юмора. Но, видимо, у него что-то накипело, — сказал Гаджиев.

29 ноября Гаджиев заявил, что AMC Fight Nights обсуждает организацию боксёрского поединка между известным в прошлом бойцом M-1 Global Вячеславом Дациком и действующим обладателем титула в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым. Как сказал функционер, переговоры проводит владелец промоушена Амир Мурадов.

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров ранее заявил NEWS.ru, что размазал бы Александра Емельяненко за стандартный гонорар.