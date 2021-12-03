Гончаров: размазал бы Александра Емельяненко за стандартный гонорар

В поединке с сильным ударником Александр Емельяненко быстро окажется в нокауте. Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров. При этом он отметил, что в схватке с ним ветеран PRIDE видел бы только летящие в голову кулаки. Также боец рассказал, почему его третья схватка с действующим обладателем титула ACA Тони Джонсоном вряд ли состоится, назвал причину срыва его переходов в UFC и PFL, а также признался, почему не планирует выступать в ONE FC.

— Уверен, вы очень пристально наблюдали за главным поединком турнира ACA 132, в котором встречались Тони Джонсон и Мухумат Вахаев. Вы ожидали, что всё закончится так быстро?

— Нет, это стало для меня большой неожиданностью. Думал, Вахаев сможет победить. У него для этого всё есть. Но в тяжёлом весе один удар может решить исход боя. А в первом раунде все опасны.

— В преддверии схватки Вахаев набросился на Джонсона во время перекрёстного интервью, а затем вызывающе вёл себя на взвешивании. Вас это удивило?

— Вахаев правильно сделал, что ударил Джонсона. Когда тебя называют бойфрендом, можно счесть это за юмор. Но тогда это не звучало как шутка. Мухумат же не напал сразу, без предупреждения. Он сказал: «Извинись перед моим братом и передо мной, а в пятницу в клетке я тебя размажу». Тони не захотел. Людей не рекомендуется называть подобными словами. Мы живём в России и понимаем: если у нас начнётся подобный треш-ток, то дело не будет доходить до боёв в клетке. Мы будем драться на улице.

Не стоит сомневаться, что Джонсон намеренно пытался вывести Вахаева из себя. Хотя потом он говорил, что не вкладывал смысла в это слово. Однако здесь всё зависит от восприятия.

— Бывало такое, что вас что-то настолько же выводило из себя?

— Не было подобных ситуаций.

— А случай с Вахаевым во время перекрёстного интервью?

— Тогда не произошло чего-то необычного. Он просто встал и пошёл на меня. Быть может, мы бы просто упёрлись лбами друг в друга — сейчас подобное происходит на каждом втором турнире. Посмотрите, как ведут себя в Hardcore FC. И в этом нет ничего плохого. Это лишь подогревает интерес, заставляет людей смотреть шоу. Сейчас наметилась тенденция, что большинство спортсменов пытаются выяснять отношения до боя. Я же боец старой закалки, привык делать это в клетке.

— Следовательно, вы сами против треш-тока?

— Конечно. Должна быть определённая грань, переходить которую не стоит. Например, называть спортсмена бойфрендом, говорить о его сексуальной ориентации. Интернет сохранит память об этом на долгие годы. Не хотелось бы, чтобы люди смотрели видео, на котором меня оскорбляют подобным образом. Естественно, на такие высказывания у меня будет не совсем адекватная реакция.

— Как вы думаете, в чём была главная ошибка Вахаева в дуэли с Джонсоном?

— Он признался, что чувствовал себя не лучшим образом, ощущал упадок сил. Изначально планировал бороться, но из-за недомогания был вынужден драться в стойке. Не заметил удар и пропустил — такое бывает. Если спортсмен не до конца здоров, то не совсем правильно ожидать от него какого-либо результата.

— Недавно мы стали свидетелями того, как Вячеслав Василевский отказался биться с Марсио Сантосом из-за болезни. Несколько недель назад Алджамейн Стерлинг сослался на неидеальные кондиции и снялся с поединка с Петром Яном. Не стоит ли в такой ситуации перестраховаться и попросить перенести бой?

— Стерлинга в расчёт не берём. Это клоун и балабол. Нельзя верить его словам. Сегодня он говорит одно, завтра другое. Если спортсмен заболел за неделю до турнира, то ему необходимо получить медицинское подтверждение и обратиться к менеджеру. Тот, в свою очередь, уведомит об этом промоутера и постарается решить вопрос. На месте Василевского я бы попросил перенести поединок. Но если договориться не получается, битва отменяется. Это обычное дело. В этой ситуации выиграли двое — Емельяненко и AMC Fight Nights. Александр получил возможность заработать, а промоушен — более медийного бойца.

У Вахаева же не оставалось выбора. После той потасовки он уже не мог отказаться от сражения с Джонсоном. Все бы сказали, что он слился. Например, перед нашей схваткой с Мухуматом я тоже чувствовал себя неважно. Ничего критичного, но испытывал недомогание, несколько ночей подряд не мог уснуть от перетренированности. Но я всё равно выходил в клетку с надеждой победить. Думаю, и он тоже.

— Были случаи, когда выходили драться с серьёзной травмой?

— Да, в 2015 году бился с Юсупом Сулеймановым на турнире ProFC. За десять дней до боя столкнулись головами со спарринг-партнёром во время тренировки. Сломал нос, хруст был ужасный. Посчитал, что сниматься будет неправильно, и решил биться.

— Насколько известно, эту схватку вы проиграли.

— В концовке первого раунда пропустил удар в нос и упал от болевого шока. Удар не был жёстким, но ноги подкосились, слёзы залили глаза. Видно, что я находился в сознании. Но соперник бросился добивать, после чего судья вмешался. Мой пример показывает, что выходить биться с травмами — не лучшее решение. Но мы, бойцы, зарабатываем этим на жизнь. Иногда отказываться от выступления нельзя.

— Для Александра Емельяненко выход на коротком уведомлении также закончился неудачно. В то же время за несколько дней до AMC Fight Nights в Сыктывкаре всерьёз обсуждался его возможный бой с Александром Шлеменко. На ваш взгляд, проведение подобной схватки возможно?

— Почему нет? Всё зависит от финансового предложения. Мы видим, как Никита Джигурда дерётся с Отаром Кушанашвили. Сейчас в боях зачастую творится такая клоунада, что нельзя ничего исключать. Если Емельяненко и Шлеменко устроят гонорары, то бой состоится. Зрители получат возможность понаблюдать за противостоянием двух именитых бойцов, а они сами хорошо заработают.

Конечно, Шлеменко будет не очень удобно драться с Емельяненко. Всё же тот высокий, бьющий. Хотя я помню, как Шторм выступал на соревнованиях по рукопашному бою. При весе в 85 килограммов он сражался со 120-килограммовыми противниками и побеждал.

— Следовательно, шансы есть?

— Шлеменко не будет подарком. Он наверняка отлично подготовится, а удар у него есть. Александр может попасть и нокаутировать оппонента. У Емельяненко есть только бокс, да и то довольно корявый. В сражении с сильным ударником он сразу улетит в нокаут.

— Всем известно о пробелах в технике Александра Емельяненко, но при этом многие считали его более талантливым бойцом, чем Фёдор. Как к этому относиться?

— Талант — это 5% успеха, всё остальное — работа. Быть может, он в чём-то и превосходил Фёдора изначально, но не развивался должным образом. Да, у Александра отличные габариты, в своё время были довольно быстрые руки. Если бы он тренировался, а не кайфовал, может быть, из него был бы толк. Но ему нравится отдыхать.

— Сколько вам нужно предложить, чтобы вы согласились подраться с ним?

— Размазал бы Александра Емельяненко за стандартный гонорар. Раньше говорил, что подрался бы с ним бесплатно, но сейчас в этом нет смысла. Его имя уже «прогорело», осталась только фамилия. Да и ассоциируется она с Фёдором — поистине великим бойцом. Был бы он Александр Петров или Иванов, о нём бы давно забыли.

Если бы предложение поступило, я бы согласился провести поединок с ним. Но он никогда не согласится разделить со мной клетку. Александр понимает, что в битве со мной увидит только летящие ему в голову кулаки. Думаю, могу пару раз удивить его и в стойке, не только в партере.

— После боя вы опубликовали пост в Instagram с подписью: «Сижу и думаю, будет ли у меня третий бой с Джонсоном?» К чему пришли?

— Появилась информация, что следующим претендентом на титул в тяжёлом весе будет Алихан Вахаев. Поэтому велика вероятность, что третьего боя с Джонсоном не случится. У Тони последняя битва по контракту, а подписывать новый он вряд ли собирается. Как понимаю, он хочет выступать в США.

— Не обидно, что матчмейкеры ACA выбирают Вахаева и фактически упускают возможность устроить красочную трилогию?

— Нет. Обидно было бы Алихану, который долгое время шёл к этому. Если бы ему сейчас не дали возможность побороться за титул, то в будущем он мог бы и не получить такой шанс. Меня же это не очень волнует. Лично я не откажусь от обычного трёхраундового поединка. Что мне даст схватка за трофей? Только сам пояс, а гонорар не изменится. С Джонсоном мы встречались дважды, и в обоих случаях я взял верх. Реванша должен хотеть он, а не я.

— Вы говорите так, как будто титул ACA не имеет значения для вас. Это так?

— У меня дома лежат два пояса. Это сувенир на память. Никогда не говорил, что моя цель — стать чемпионом.

— В чем же она?

— Драться с сильнейшими соперниками, зарабатывать, радовать публику. Если лига захочет, чтобы я сразился за пояс, то сделаю это.

— После победы над Даниэлем Омельянчуком в Instagram команды «Рать» появилось сообщение, в котором вас назвали третьим сильнейшим тяжеловесом в России. Как отреагировали на это?

— Эта публикация основывалась на рейтинге, представленном порталом Fight Matrix. После той дуэли я поднялся на третье место, уступая лишь Александру Волкову и Валентину Молдавскому. Конечно, сам считаю себя лучшим тяжеловесом России и хочу доказывать это раз за разом.

— Что вам нужно сделать, чтобы стать лучшим?

— Побеждать сильнейших. Когда возьму верх над всеми топ-тяжеловесами ACA, займусь этим в другой организации.

— Не считая себя, кого бы вы включили в пятёрку сильнейших тяжеловесов России на данный момент?

— Волкова, Молдавского, Фёдора Емельяненко, который недавно доказал, что по-прежнему находится в великолепной форме. Али Исаев — очень сильный боец. Но последний раз он дрался в 2019 году, поэтому не будем включать его в пятёрку. Уверен, Мухумат Вахаев мог входить в рейтинг, но потерпел поражение. Однако на его место вполне можно поставить Алихана. Он идёт на внушительной победной серии.

— Что скажете об Анатолии Малыхине?

— В последней битве одержал яркую победу, но поводов для скепсиса предостаточно. Всё же он нокаутировал оппонента, который недавно уже оказывался на полу. Если бы Малыхин справился с Амиром Алиакбари до того, как тот проиграл Канг Джи Вону, это можно было бы считать весомым достижением.

На мой взгляд, в ONE FC у Малыхина практически нет возможности провести поединок с топовым противником. К таковым можно причислить разве что Кирилла Гришенко. С ним у него получилось бы очень интересное противостояние.

— Возможно, кого-то ещё не хватает в списке сильнейших российских тяжеловесов?

— Считаю Кирилла Сидельникова крайне недооценённым бойцом. Он находится в хорошей форме, очень сильно бьёт, здорово двигается. Уверен, он доставил бы проблем любому отечественному представителю дивизиона до 120 килограммов.

— Всем известно, что когда вы покидали ACA в 2020 году, то намеревались подписать контракт с UFC. Как мы понимаем, ONE FC вы невысоко котируете. Но рассматривали ли другие промоушены?

— Не сказал бы, что плохо отношусь к ONE FC. Сама по себе организация неплохая, но меня смущают 12-часовые перелёты с пересадками, климат. Готовиться к турнирам желательно в Таиланде. Это немного не моё. Что касается других промоушенов, то контактировал с Bellator, но тогда только проиграл Вахаеву. А после поражения ты никому не нужен.

Например, в UFC мне сказали: «Проведите пару боёв, закройте поражение, тогда поговорим». Подрался в RCC и сделал это, но ситуация не изменилась. Проблема в том, что и в России со мной мало кто хотел делить клетку. Либо сами потенциальные оппоненты не горели желанием, либо предложения были смешными.

— Вы говорите о разговоре с Open FC?

— В первый раз мне предложили 200 тысяч рублей за поединок, во второй раз — контракт на три схватки, одна из которых с Малыхиным. Однако у меня уже тогда был на руках договор с ACA, причём гораздо более выгодный.

— Вам было бы интересно сразиться с Малыхиным?

— Сейчас нет, пусть ещё немного потренируется. Если он станет чемпионом ONE FC, тогда можно будет говорить об этом.

— Были ли разговоры с PFL?

— Более того, ещё до боя с Вахаевым мне предлагали участие в Гран-при 2020 года. Контракт уже был у меня. Но после поражения планы промоушена изменились. Кроме того, началась пандемия, PFL отказался проводить соревнования в этот период.

— Недавно в Москве прошёл турнир Bellator, на котором выступало множество российских бойцов. Причём многие из них имели на руках соглашения на один поединок. Вам не предлагали выступить в столице?

— Все в курсе, что у меня действующий контракт с ACA, поэтому обращаться ко мне по этому поводу было бессмысленно.

— Вы много общаетесь, проводите совместные тренировки с представителями Fedor Team, которые бьются в Bellator и очень лестно отзываются об этой организации. Это не изменило ваше мнение относительно желания перейти именно в UFC?

— На данный момент мои предпочтения не имеют значения. Однако попадание в UFC по-прежнему остаётся приоритетом. Это промоушен номер один в мире. Все и каждый смотрят его турниры, даже чемпионы Bellator. Но в ходе переговоров всё будет зависеть от предложения. Сейчас у меня действующий контракт с ACA, меня всё устраивает. Это сильнейшая лига России. В нашей стране это своего рода кит, в то время как другие организации — плавающие вокруг окуньки.

— Что определяет уровень промоушена?

— Величина гонорара, который он может предложить бойцу. Сильнейшей организацией будет та, где спортсменам будут платить больше всего. Тогда даже чемпионы UFC будут стремиться попасть туда.

— Сейчас обсуждается создание новой лиги по смешанным единоборствам — World Fight League (WFL), которая планирует навязать конкуренцию UFC. Что-нибудь слышали об этом?

— Читал, что в этом промоушене будут предусмотрены пособия, чуть ли не пенсия для бойцов. Но для начала этой лиге надо появиться на свет. Посмотрим, что получится. Если всё будет так, как говорят, бойцы будут стремиться попасть именно туда.

— За последнее время братья Джейк и Логан Полы и известный в прошлом боксёр Оскар де ла Хойя критиковали UFC за то, что бойцам платят слишком мало. На ваш взгляд, в MMA низкие гонорары или в боксе спортсмены получают необоснованно много?

— Спортсмен высокого уровня должен зарабатывать много. Поэтому соглашусь, что гонорары бойцов MMA должны быть выше. Но надо понимать, что в сравнении с боксом это очень молодой вид спорта. Думаю, через 20–30 лет ситуация заметно изменится. Достаточно вспомнить, сколько спортсмены получали на заре существования смешанных единоборств.

В 2012 году мой первый тренер по MMA Сергей Корнев победил в поединке за титул M-1 Global в полутяжёлом весе. Его гонорар составил $5 тысяч. И это в крупнейшей организации России на тот момент, через которую прошли Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и многие другие. Сейчас боец лучшего промоушена страны получает гораздо больше.

— Экс-боец ACA Марат Балаев признавался, что тратит на подготовку к бою около 500 тысяч рублей. Во сколько это обходится вам?

— Если подготовка проходит в России и занимает несколько недель, то затраты составляют около 200 тысяч рублей. Если провести лагерь в Европе, то можно смело закладывать ещё 150 тысяч.