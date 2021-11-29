Гаджиев заявил, что хочет организовать бой Дацика в AMC Fight Nights

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru заявил, что промоушен обсуждает организацию боксёрского поединка между известным в прошлом бойцом M-1 Global Вячеславом Дациком и действующим обладателем титула в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым. Как сказал функционер, переговоры проводит владелец промоушена Амир Мурадов.

Хотим провести боксёрский поединок между Вячеславом Дациком и Вагабом Вагабовым. Но это тема для обсуждения. Амир [Мурадов] занимается этим вопросом. Он в хороших отношениях с Вагабом, — сказал Гаджиев.

При этом промоутер также сказал, что одним из членов команды Дацика в этом поединке может стать блогер Артём Тарасов, известный по выступлениям в поп-ММА.

В профессиональных смешанных единоборствах Дацик провёл 15 поединков. На его счету шесть побед (все — досрочно) и девять поражений (три — нокаутом, одно — сдачей).

На счету Вагабова 29 побед (23 — досрочно), одно поражение и одна ничья. На данный момент боец идёт на беспроигрышной серии из шести боёв, в последнем из которых он нокаутировал Хасана Юсефи в бою за титул AMC Fight Nights в полутяжёлом весе.

Ранее Гаджиев сказал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет отказаться от выступления в поп-MMA, если ему предложат соответствующий гонорар. При этом промоутер отметил, что среди представителей данных промоушенов найдутся достойные оппоненты для экс-чемпиона ProFC.