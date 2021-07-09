Фьюри заболел коронавирусом, его бой с Уайлдером перенесён

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заболел коронавирусом, из-за чего перенесли его третий бой с Деонтеем Уайлдером, который был назначен на 24 июля. Об этом сообщает АР.

Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, бой будет перенесён на осень. Фьюри проводил тренировочный лагерь в Майами, после чего вернётся домой в Великобританию для окончательного восстановления.

Первый бой этих соперников в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020-го Фьюри победил нокаутом и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC. Однако условия контракта на второй бой предполагали реванш, чем и решила воспользоваться команда Уайлдера, принудив к нему Фьюри через суд.

Как сообщалось ранее, американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер поделился планами на бой с британцем Тайсоном Фьюри.