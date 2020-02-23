https://static.news.ru/photo/a4909b08-560d-11ea-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер (архивное фото) Фото: Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британец Тайсон Фьюри не сомневается, что американец Деонтей Уайлдер захочет провести третий бой, а также сам отметил, что не против этого.

Я ожидаю, что он попросит третий бой. Я знаю, что он воин, и я буду ждать, — цитирует Фьюри ВВС.

Он также отметил, что хочет провести третий бой против Уайлдера в Лас-Вегасе на стадионе, который на данный момент строится для новой футбольной команды «Лас-Вегас Рэйдерс».

Ранее NEWS.ru писал, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.