Фёдор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал свои сложные отношения с братом Александром, с которым он не общается напрямую уже несколько лет. Его слова приводит ТАСС.

Мне, конечно, неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что, возможно, в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения, — сказал Фёдор Емельяненко.

Также боец отметил, что в данный момент не видит предпосылок к изменению ситуации и к налаживанию отношений с братом, и подчеркнул, что сейчас уделяет больше внимания своей семье. Братья Емельяненко неоднократно выступали со взаимными упрёками в СМИ в последние три года.

Как сообщалось ранее, Емельяненко поделился планами на три ближайших боя.