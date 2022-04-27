Фёдор Чудинов: всегда нравилось быть на передовой Интервью с боксёром, который стал чемпионом мира 9 мая

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Фёдор Чудинов в интервью NEWS.ru вспомнил о своих самых тяжёлых поединках, рассказал когда завершит карьеру Тайсон Фьюри и объяснил за счёт чего Дмитрий Бивол может победить Сауля Альвареса.

— Фёдор, титул WBA вы выиграли в 2015 году, когда победили Феликса Штурма. Как это событие отложилось в памяти: как что-то случившееся недавно или давным-давно?

— Это было настолько давно, что кажется, что этого не было на самом деле. Я шёл к большой цели и тут неожиданно случился подарок — шанс провести бой за звание чемпиона мира в другой стране. Честно, мне всегда было интересно открывать для себя новые территории, боксировать в новых местах. Последние три-четыре года я выступаю дома, это немного скучно. Мне нравилось всегда быть на передовой. Но я стараюсь не расслабляться даже родных стенах. Нельзя.

— Неужели выезд, когда вы проиграли Джорджу Гроувзу, тоже оставил хорошие воспоминания?

— Конечно, съездить, почувствовать антураж. Тем более мы выступали на стадионе «Уэмбли». Там куча народу было! Не то, чтобы я замарачивался на тот момент... Просто у меня недавно брали интервью и сказали «Уэмбли». И я подумал, а ведь действительно. Столько было болельщиков. Раньше я не обращал на это внимание, но сейчас понимаю, что это было классно: поездить, посмотреть как живут другие люди.

— Какой из всех проведённых вами боёв оказался самым тяжёлым?

— Наверное, с Умаром Садиком. Это отложилось в памяти. В общем-то, нормально себя чувствовал, сам сел в машину и доехал до дома. Меня не задерживали после боя, чтобы отдыхал. Вроде всё нормально. Но помню, что именно этот поединок был для меня самым изматывающим.

Бой между Фёдором Чудиновым и Умаром Садиком Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А была ли это самая яркая победа?

— Думаю, да. За последние пять лет уж точно это мой самый зрелищный бой. Я даже сам его посмотрел, хотя обычно не практикую это. Мне тренеры говорят об ошибках, и мы их исправляем. А тут самому захотелось посмотреть, и посмотрел несколько раз. Обычного одного раза хватает, а тут: «Во!»

— Почему вы и ваш брат Дмитрий не находитесь друг у друга в углу во время боёв?

— Мы раньше всегда были вместе. Он в какой-то момент ушёл из «Патриота» по своим мотивам. Потом завершил карьеру и сейчас занимается семьёй. Я продолжаю тренироваться и выступать. Он часто бывает на моих поединках, а я навещаю его, когда приезжаю домой.

— Ваш ближайший соперник Ализбек Абдугофуров победил вашего брата. Насколько корректно сравнивать вас с братом как боксёров?

— Мы совершенно разные. По характеру в том числе, что отражается на стиле. Сейчас я стал больше похож на него. Бескомпромиссная рубка, а так я старался работать в игровой манере, но меня за это почему ругали: «Зачем ты выдёргиваешь соперника на себя?»

— Не понимаю, зачем за это критиковать.

— Вот и я тоже. Сейчас меня уже не ругают, я уже сказал почему, а в прошлые годы постоянно слышал: «Ты — крепкий парень, надо идти вперёд как Митя». И ровно в тот момент, когда от меня с этой претензией отстали, я начал рубиться. Рикошетом прилетело.

Фёдор Чудинов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Насколько высокие шансы на победу в Дмитрия Бивола в поединке с Саулем Альваресом?

— Шанс есть всегда. Но у Дмитрия их больше, чем у всех остальных соперников Альвареса. У него хорошая скорость, он выше, у него длиннее руки, он умеет находить свою дистанцию. Самое главное, чтобы он не подпускал Канело на ближний бой. Сауль ниже, руки у него короче, но он быстрый и жёсткий, а после боёв с Геннадием Головкиным мы узнали, что он ещё хорошо держит удар. Поэтому срубить не получится, надежда на то, чтобы держать соперника на дистанции, не подпускать и выиграть в такой манере. Мы все болеем за Диму. Я очень надеюсь на него. Шансы есть и они больше, чем у всех остальных соперников, из которых выбирал Альварес.

— Какое впечатление у вас оставил поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта?

— Я не смотрел. У меня своя подготовка. Есть люди, которые быстро переключаются с одного дела на другое, но я так не могу. Если уже настроился на одно, стараюсь не отвлекаться.

— Как думаете, он завершил карьеру?

— Он столько денег получает. Кто так завершает карьеру? Даже из великих чемпионов. Все боксировали до последнего. Тем более Фьюри является тяжеловесом. Ему по любому предложат такой гонорар, от которого он не откажется. Не хочу сказать, что он — меркантильный. Но деньги нужны всегда, и это будет главная мотивирующая деталь, которая не даст ему завершить карьеру. Тем более, мы видели, что он проводил свои последние бои в отличной форме. Даже после всей дистанции боя настроение у него потрясающее. Поэтому, думаю, что он завершит карьеру в ближайшие пять лет. Он завершит карьеру только, если его кто-то жёстко нокаутирует. Надеюсь, я не прав. Но в истории обычно так и происходило. Только тяжелый нокаут может хорошо вразумить боксёра.

— Вы готовились во Владикавказе. Как там поживает Мурат Гассиев?

— Нормально, у него всё хорошо. Лучше чем было. От стресса отошёл. Появилась скорость. Она была, но сейчас в десятки раз стала лучше.