Футболист грозился вырубить Джошуа и Фьюри, но был избит пузатым поляком

37-летний ветеран Стивен Томпсон преподал урок кикбоксинга перспективному Джеффу Нилу, легендарный Жозе Алду на классе прервал серию поражений, Марлон Мораэс пережил второй тяжёлый нокаут подряд, а бывший игрок в американский футбол Грэг Харди, грозившийся прийти в бокс и навести ужас на сильнейших тяжеловесов планеты, был уничтожен поляком Марчином Тыбурой. NEWS.ru подводит главные итоги заключительного турнира UFC в тяжёлом весе.

Принцип Мохаммеда Али живёт и побеждает

Представитель классической школы карате Стивен Томпсон не самый зрелищный и популярный боец в UFC, но по-прежнему один из самых опасных ударников в полусреднем весе, что он с блеском и продемонстрировал в поединке с проспектом Джеффом Нилом. Годы начали брать своё над 37-летним бойцом, основу успеха которого составляет скорость, но бывший претендент на чемпионский пояс остаётся верен завету Мухаммеда Али: «Порхай как бабочка, жаль как пчела».

За пять раундов боя с грозным темнокожим нокаутёром-левшой Нилом Томпсоном самое серьёзное повреждение получил от столкновения головами. В остальном он перестреливал соперника с дистанции, много бил ногами и не давал ему подойти близко и хорошенько попасть. Самым ровным получился четвёртый раунд, где Нилу удалось навязать опытному сопернику клинч, в котором он смотрелся как минимум не хуже, но судьи отдали победу Томпсону в каждом из пяти раундов. При этом он выдержал 25 минут боя в высочайшем темпе и почти не потерял скорость в концовке.

Чимаеву повезло, что его не свели с Томпсоном

Томпсона прочили одним из потенциальных соперников для шведского проспекта Хамзата Чимаева, которого после трёх ярких дебютных побед решили свести всё-таки с Леоном Эдвардсом. После коронавирусной инфекции у британца шансы восходящей звезды на победу расцениваются как довольно высокие, а там его могут и в рекордно короткий срок вывести на титульный поединок, однако Томпсон совсем не похож на едущего с ярмарки ветерана, а потому противостоять его технике и движениям довольно прямолинейному Чимаеву было бы тяжело. Так что матчмейкеры, скорее всего, уберегли его от первого поражения.

Алду рано списывать со счетов, он может побеждать на классе

Человека со шрамом Жозе Алду в 34 года, когда многие бойцы только выходят на свой пик, записали в сбитые лётчики. На бой с эквадорцем Марлоном Верой, которого сделала известным победа над ухудшенной копией Конора Макгрегора Шоном О'Мэлли, бразилец выходил с серией из трёх поражений, что не могло не нервировать на фоне объявленного сокращения числа бойцов UFC. Однако в отличие от других ветеранов списывать в утиль Алду преждевременно.

Бой с Верой он выиграл на классе. Поначалу по всем статьям переигрывал его в стойке за счёт техники работы рук, но во втором раунде Вера перехватил инициативу за счёт клинча. И тут Алду принял совсем неожиданное для всех решение и пошёл бороться. Он захватил соперника со спины, стащил на землю и контролировал там весь заключительный раунд. В бытность чемпионом Алду использовал свои навыки джиу-джитсу в основном в защитных целях, а тут они стали его ключом к победе на классе и сохранению места в элите нового для себя легчайшего дивизиона.

Выдуманная победа сослужила плохую службу Мораэсу

Марлон Мораэс во второй раз за последние три месяца оказался в нокауте. Очевидно, что несправедливая победа над Алду странным судейским решением сыграла с ним злую шутку. После этого его сначала нокаутировал ударом ногой в голову Кори Сэндхаген, а сейчас добил Роб Фонт. Бразилец неплохо начал бой, переводя соперника в партер, однако американец всякий раз вставал, а на ногах неплохо встречал атаки прямолинейного бразильца. Мораэса шатало от каждого жёсткого попадания Фонта на отходе, а тот быстро почуял кровь и добил, как кажется, уже пробитого соперника.

Харди рассмешил дважды

Накануне своего очередного боя в UFC бывший игрок в американский футбол Дэн Харди, известный российской публике по бою в Москве с Александром Волковым, рассмешил дважды. Во-первых, он заявил о своём желании попробовать свои силы в боксе и побить сильнейших тяжеловесов во главе с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Во-вторых, сам несостоявшийся боксёр сдулся уже после полутора раундов против поляка с животиком, который совсем не напоминал топового боксёра.

Если поначалу дела Харди в стойке шли неплохо и в конце первого раунда он потряс соперника серией из шести точных ударов, то во второй пятиминутке у него опустел бензобак, чем и воспользовался Марчин Тыбура, переведя его в партер, где хладнокровно добил серией жёстких ударов в голову кулаками и локтями, пока американец жадно глотал воздух, как выброшенная на берег рыба. Для Тыбуры эта победа стала четвёртой подряд, и он заслужил ещё один шанс попробовать пробиться в элиту тяжёлого дивизиона.