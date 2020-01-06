https://static.news.ru/photo/63025b1c-32af-11ea-b25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тони Фергюсон/Tony Ferguson (official)/vk.com

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Они считают это игрой и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда, — написал Фергюсон на своей странице в Instagram, добавив, что «идёт за Хабибом».

Американский боец смешанного стиля провёл 28 боёв, из которых 25 раз стал победителем (11 нокаутов). На счету 31-летнего российского спортсмена 28 побед из 28 поединков (8 нокаутов).

Бой между 35-летним американцем и россиянином состоится 18 апреля 2020 года на UFC 249, который пройдёт в Нью-Йорке (США).

Реванш Макгрегора с Нурмагомедовым может пройти в Москве, ранее писал NEWS.ru.