Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Они считают это игрой и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда, — написал Фергюсон на своей странице в Instagram, добавив, что «идёт за Хабибом».
Американский боец смешанного стиля провёл 28 боёв, из которых 25 раз стал победителем (11 нокаутов). На счету 31-летнего российского спортсмена 28 побед из 28 поединков (8 нокаутов).
Бой между 35-летним американцем и россиянином состоится 18 апреля 2020 года на UFC 249, который пройдёт в Нью-Йорке (США).
Реванш Макгрегора с Нурмагомедовым может пройти в Москве, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен