Макгрегор готовится к бою с американцем Дональдом Серроне, который состоится 19 января в Лас-Вегасе. Кавана рассказал, что его подопечный провёл ряд спаррингов. По словам тренера, он удивлён результатами, достигнутыми спортсменами за последние полгода.

Jan 1st, last heavy spar today before going to Vegas. Can honestly say this is the best i've seen him and i wasn't sure that was possible to do 6 months ago. You guys are in for a real treat, i'm just glad to have a good seat! #UFC246