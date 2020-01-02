Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер ирландский бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что спортсмен сегодня находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

Макгрегор готовится к бою с американцем Дональдом Серроне, который состоится 19 января в Лас-Вегасе. Кавана рассказал, что его подопечный провёл ряд спаррингов. По словам тренера, он удивлён результатами, достигнутыми спортсменами за последние полгода.

Вас, ребята, ждёт настоящее удовольствие, — написал Кавана в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Макгрегор обошёл российского бойца Хабиба Нурмагомедова в списке десяти лучших борцов в период с 2010 по 2019 год, хотя и проиграл ему в октябре 2018 года. Макгрего занял в рейтинге пятую позицию, а Нурмагомедов — восьмую.

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