https://static.news.ru/photo/bcd5b9ec-2d44-11ea-85d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер ирландский бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что спортсмен сегодня находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

Макгрегор готовится к бою с американцем Дональдом Серроне, который состоится 19 января в Лас-Вегасе. Кавана рассказал, что его подопечный провёл ряд спаррингов. По словам тренера, он удивлён результатами, достигнутыми спортсменами за последние полгода.

Вас, ребята, ждёт настоящее удовольствие, — написал Кавана в Twitter.

Jan 1st, last heavy spar today before going to Vegas. Can honestly say this is the best i've seen him and i wasn't sure that was possible to do 6 months ago. You guys are in for a real treat, i'm just glad to have a good seat! #UFC246 — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 1 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что Макгрегор обошёл российского бойца Хабиба Нурмагомедова в списке десяти лучших борцов в период с 2010 по 2019 год, хотя и проиграл ему в октябре 2018 года. Макгрего занял в рейтинге пятую позицию, а Нурмагомедов — восьмую.