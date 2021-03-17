Емельяненко признался, что полгода бездельничал за столом

https://static.news.ru/photo/01cb8548-8737-11eb-a025-96000091f725_660.jpg Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко Фото: vk.com/alexemelyanenko_official

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал о времени отсутствия в спорте после поражения от Магомеда Исмаилова. В это время от бойца почти не было новостей, а промоутеры говорили о его пребывании в романтическом загуле. Сам боец рассказал об этом периоде в жизни в интервью своему недавнему сопернику Магомеду Исмаилову.

Я восстанавливался, у меня праздники были. Что делал? Да ничего не делал, бездельничал за столом. А сейчас начал работать: в Чехове замечательная база, всё есть. Провожу по две тренировки в день: утром кросс большой, а вечером общая физическая подготовка. Сейчас вешу 125 кг — с Исмаиловым было 117. В этом весе чувствовал себя легко — это мой боевой вес, — рассказал Емельяненко на Youtube-канале «Лысый хищник».

Также боец отметил, что готов драться как можно чаще и даже в турнирах по боксу без перчаток, однако ближайший бой он намерен провести против рэпера Джигана по правилам бокса.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер заявил, что хотел бы поработать с британским тяжеловесом Энтони Джошуа перед его боем с Тайсоном Фьюри.