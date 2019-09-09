https://static.news.ru/photo/bf0fb0e6-d33a-11e9-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил в день боя с Михаилом Кокляевым провести 10 поединков. Своему сопернику он посоветовал занять «место на складе для испорченной мебели».

Вы ему (Кокляеву. — News.ru) передайте: пускай он таких же единомышленников, как он — больших, которые таскают самолёты, передвигают поезда — соберёт в количестве 10 человек. Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели, — заявил Емельяненко в видеообращении, которое выложено на его странице в Instagram .

Как писал News.ru, ранее Александр Емельяненко заявил, что подписал контракт на проведение боя с Михаилом Кокляевым.

До этого Емельяненко записал видеообращение, в котором вызвал на ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответное видео, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара. Спортсмены будут драться по особым правилам.