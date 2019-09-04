Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что подписал контракт на проведение боя с мастером силового экстрима Михаилом Кокляевым.
Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится, — написал Емельяненко в своём Instagram.
Он добавил, что о сроках проведения боя сообщит позже.
Ранее 37-летний Емельяненко записал видеообращение, в котором вызвал в ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответное видео, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара. Спортсмены будут драться по особым правилам, писал News.ru.