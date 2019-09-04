Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Соперник Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке Дастин Порье поделился своими мыслями о предстоящем 7 сентября в Абу-Даби поединке.

Это как в фильме про Рокки Бальбоа. Мне престоит сразиться с тем, кто никогда не проигрывал, возможно даже не отдавал ни одного раунда. Я готов к тому, что бой пройдёт...