Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить €1 млн на покупку защитных средств для медиков и медперсонала. Средства пойдут специалистам, которые работают на его родине с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами.

Боец уже уведомил об этом министра финансов Ирландии Паскаля Донохью. Скриншоты их переписки размещены в Twitter Макгрегора. Ирландец пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных. Ранее NEWS.ru...