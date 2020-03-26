Российский боец ММА Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.
Шлеменко, ты конкретное бздило. Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки и давай подерёмся, — сказал Емельяненко в видеообращении на своей странице в Instagram.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок по правилам профессионального бокса. Как боксёр Емельяненко провёл два боя, один выиграв, а другой сведя к ничьей.
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