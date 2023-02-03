Емельяненко и Бейдер прошли процедуру взвешивания перед боем Федор Емельяненко и Райан Бейдер прошли процедуру взвешивания перед боем

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер прошли официальную процедуру взвешивания перед боем на турнире Bellator 290. Поединок пройдет в ночь на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния).

Емельяненко на весах показал 107,14 кг. Райан Бейдер оказался легче почти на килограмм (106,32 кг).

В предыдущем бою Федор весил 105,91 кг. В октябре 2021 года он нокаутировал американца Тимоти Джосона на Bellator 269.

Бой с Бейдером станет для Емельяненко последним в карьере. В первый раз Федор встречался с Райаном в январе 2019-го и проиграл нокаутом на 35-й секунде.

Всего в активе 46-летнего россиянина 40 побед (31 — досрочная) и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

39-летний Бейдер одержал 30 побед (15 — досрочных) и потерпел семь поражений.

В прошлом году бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что хочет организовать бой Федору Емельяненко. Нурмагомедов уточнил, что поединок может состояться в лиге Eagle FC.