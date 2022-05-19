Нурмагомедов захотел организовать бой для Фёдора Емельяненко Хабиб Нурмагомедов: хочу организовать бой Фёдора Емельяненко и Жуниора Дос Сантоса

Хабиб Нурмагомедов / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что хочет организовать бой своему соотечественнику Фёдору Емельяненко. Экс-боец смешанных единоборств уточнил, что поединок известного тяжеловеса может состояться в лиге Eagle FC, о чём информирует пресс-служба организации в своём Telegram-канале.

Нурмагомедов уточнил, что соперником Последнего Императора может стать бразилец Жуниор Дос Сантос, которому предстоит бой на турнире Eagle FC 47 против представителя Кабо-Верде Йоргана де Кастро.

Если Дос Сантос победит, хочу организовать его бой с Фёдором Емельяненко, — сказал Хабиб.

На счету Дос Сантоса 21 победа и девять поражений в смешанных единоборствах. В активе Емельяненко 40 побед и шесть поражений.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что планировал организовать в этом году турнир своей лиги на Красной площади, в рамках которого свой прощальный бой в карьере должен был провести Емельяненко. Bellator даже успел получить разрешение на это событие, но сейчас лига вынуждена поменять планы из-за событий на Украине.