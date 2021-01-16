Эльдаров и Багаутинов одержали победы на турнире Brave в Сочи

https://static.news.ru/photo/f8281dda-582e-11eb-8544-fa163e074e61_660.jpg Эльдар Эльдаров Фото: eldar_khan/instagram.com

Бахрейнская компания Brave провела турнир в Сочи совместно с российским клубом «Крепость», в главном бою которого проживающий в Бахрейне дагестанец Эльдар Эльдаров (13-1) победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Леонардо Мафра (15-5) и отстоял титул чемпиона Brave в суперлёгком весе. Врач не разрешил претенденту продолжать поединок во втором раунде после полученной травмы.

В соглавном бою вечера экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе россиянин Али Багаутинов победил соотечественника Олега Личковаху единогласным решением судей, доминируя в партере на протяжении всех трёх раундов, причём во второй пятиминутке он был близок к досрочному завершению поединка.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт рассказал об итогах встречи с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.