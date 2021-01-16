Эльдаров и Багаутинов одержали победы на турнире Brave в Сочи

Бахрейнская компания Brave провела турнир в Сочи совместно с российским клубом «Крепость», в главном бою которого проживающий в Бахрейне дагестанец Эльдар Эльдаров (13-1) победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Леонардо Мафра (15-5) и отстоял титул чемпиона Brave в суперлёгком весе. Врач не разрешил претенденту продолжать поединок во втором раунде после полученной травмы.
В соглавном бою вечера экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе россиянин Али Багаутинов победил соотечественника Олега Личковаху единогласным решением судей, доминируя в партере на протяжении всех трёх раундов, причём во второй пятиминутке он был близок к досрочному завершению поединка.
Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт рассказал об итогах встречи с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.