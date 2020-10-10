Джонсон порекомендовал Гассиеву запастись лекарствами перед боем

https://static.news.ru/photo/7b88be56-0bc6-11eb-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press

Американский боксёр Кевин Джонсон записал довольно агрессивное видеообращение своему будущему сопернику в бою за чемпионство мира россиянину Мурату Гассиеву. Так, спортсмен посоветовал Гассиеву «запастись лекарствами», ведь они очень понадобятся ему после поражения.

Будет бой 31 октября с этим парнем, как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой. Но знаешь что, Гассиев? Тебе лучше сразу готовиться к другому бою, потому что этот кончится для тебя плохо. Ты видел, что было с другими? То же будет и с тобой. Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, — заявил Джонсон, слова которого приводит Пятый канал.

Поединок Джонсона и Гассиева состоится 31 октября в Сочи. Для россиянина это будет дебютное соревнование в супертяжёлом весе.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв 10 октября провёл видеоконференцию с ведущими боксёрами страны — действующими и уже завершившими карьеру. В ходе неё бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину, который 21 ноября проведёт второй бой с британцем Диллианом Уайтом.

Первый поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC состоялся 22 августа, россиянин одолел своего соперника нокаутом в пятом раунде.