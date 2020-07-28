Джоджуа рассказала о состоянии своей соперницы в UFC после травмы

https://static.news.ru/photo/8324c298-d0c7-11ea-ae72-fa163e074e61_660.jpg Лиана Джоджуа Фото: instagram.com/likajojua

Боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала о состоянии своей соперницы румынки Дианы Белбицы, которую она победила рычагом локтя на турнире в Абу-Даби и нанесла ей травму руки.

В Абу-Даби она не делала рентген и решила сходить к врачу по приезде в Румынию. Когда она вернулась, я заметила, что на фотографии она не в гипсе, а в приспособлении для фиксации руки. Я её спросила: «Как рука?» Она сказала, что скорее всего, произошёл разрыв мышцы. Если это так, то это более серьёзная травма, чем перелом руки, — рассказала Джоджуа NEWS.ru.

Также спортсменка отметила, что ждёт предложения от UFC по следующему бою, но не хотела бы вызывать на поединок конкретную соперницу.

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