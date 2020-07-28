15 июля боец из Грузии Лиана Джоджуа успешно дебютировала в новой для себя наилегчайшей весовой категории, одержав победу рычагом локтя над румынкой Дианой Белбицей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о тяжёлых последствиях коронного приёма для соперницы, похвале от Дэйны Уайта, «Бойцовском острове», утерянном по дороге багаже, а также объяснила, почему больше не хочет вызывать соперниц на бой.

— Поделитесь своими эмоциями по возвращении с «Бойцовского острова», где вы одержали свою первую победу в UFC.



— Конечно, я очень этому рада, но сильно устала от сумбурной подготовки за короткое время, тяжёлой сгонки веса и многочисленных перелётов, потому что во время эпидемии коронавируса трудно передвигаться по миру.

— А почему так сложно было добираться до Эмиратов? У вас даже багаж по дороге потерялся.



— Я сейчас живу и тренируюсь в Стамбуле, откуда и летела на бой. Мой багаж был утерян по нелепой случайности. Я вылетела из Стамбула в Цюрих, где сделала пересадку и узнала, что они не получили мой багаж, но нас заверили, что они сделают всё, чтобы его найти. Рейсов было мало, а капитан самолёта знал, кто и зачем летит, тем более мы были единственными пассажирами на этом самолёте. Поиски они начали сразу и привезли его через два дня после моего прилёта в Абу-Даби. К сожалению, все мои вещи оставались в багаже всё это время. У меня на эти два дня не было ни спортивного инвентаря, ни сменной одежды. Эти два дня я провела на карантине, и мне нужны были мои вещи.

— Какие условия были на «Бойцовском острове»? Вы успели опробовать октагон на пляже?



— Нет. Октагон на пляже был сделан только для красоты и промороликов. Мы тренировались в октагоне в другом месте, где были хорошие кондиционеры и маленькие удобные комнатки для бойцов. Это UFC, которая каждый свой турнир проводит на самом высоком уровне и не просто так называется лучшей лигой мира. У них огромная команда, везде свои люди, и они заботятся обо всём вплоть до мелочей. Их парикмахеры плели девушкам волосы перед боями, были визажисты и диетологи, люди, ответственные за одежду, которую выдают на бой.

Лиана Джоджуа/vk.com

— На турнир было допущено ограниченное число зрителей. Их присутствие чувствовалось?



— Сторонних зрителей там не было. Остров был закрыт полностью, а в зале присутствовал только персонал, который его обслуживал, и были руководители Абу-Даби, которые занимались организацией этого турнира и вложили туда свои деньги. Я чувствовала, что люди в зале есть, всё-таки для того, чтобы провести четыре турнира подряд, нужно немало персонала. Но все эти лица были причастны к проведению турнира. Люди, которые просто приехали отдохнуть в Абу-Даби, попасть туда не могли. Чтобы пройти на остров, нужно было сдать тест и два дня отсидеть на карантине в отеле. Кроме того, билеты не продавались на турнир в свободном доступе. Мои друзья живут в Эмиратах и хотели посетить турнир, но у меня не было физической возможности их туда пригласить.

— Как себя почувствовали в новом весе?



— Мне было очень комфортно, очень понравился этот вес, хотя сделала его с трудом. Но в следующий раз я уже буду знать, какие ошибки не нужно делать при весогонке. Это был мой первый опыт, и я очень довольна. Здесь совсем другие габариты соперниц, хотя у меня всё равно нет преимущества над ними в росте и размахе рук, но мне намного легче работать с этими девушками, чем в категории до 61 кг. Я на сто процентов уверена, что моя карьера будет идти дальше в этом весе, где мне удалось ярко дебютировать и успешно себя проявить.

— Ваш дебют отметил Дэйна Уайт?



— Да, он не ко всем подходит после боя, но меня поздравил и сказал, что я сделала отличный болевой на руку. Это был очень яркий бой, которым я смогла обратить на себя внимание.

— Приём был настолько жёсткий, что соперница повредила руку и закричала от боли. Вы интересовались её здоровьем по возвращении домой?



— Мы с ней увиделись после боя. В Абу-Даби она не делала рентген и решила сходить к врачу по приезде в Румынию. Когда она вернулась, я заметила, что на фотографии она не в гипсе, а в приспособлении для фиксации руки. Я её спросила: «Как рука?» Она сказала, что скорее всего, произошёл разрыв мышцы. Если это так, то это более серьёзная травма, чем перелом руки. Перелом гораздо быстрее заживает, чем разрывы мышц и сухожилий.

— Ваш коронный приём — рычаг локтя — вообще штука опасная. Раньше случалось травмировать соперниц?



— Да, такое бывало. В ММА у меня был бой с китаянкой в Пекине, которой я сломала руку. Не хотела, конечно, этого, но соперница изначально неудачно её отдала, и она сразу захрустела и сломалась. В любительской карьере на соревнованиях по грепплингу и джиу-джитсу я не раз травмировала соперницам руки. Я очень люблю этот приём и всегда его делаю из любого положения, но девушки порой очень долго его терпят, и случается так, что ломаются руки, так как приходится доводить приём до конца.

— У вас есть пожелания по следующему поединку? Никого из соперниц не вызывали на бой?



— Перед тем как мне дали в соперницы Диану Белбицу, я уже сделала один вызов, на который я получила не очень адекватный ответ. Я достаточно мягко, в уважительной манере вызвала на бой спортсменку из Австралии Надю Кассем, на что она очень агрессивно отреагировала, отказалась от боя и ещё оскорбила меня. После этого я решила, что больше не буду делать вызовы, а буду ждать предложения от UFC. У них хороший матчмейкинг, они знают, что я хороший боец, и заинтересованы в том, чтобы делать мне яркие бои. Думаю, они будут лучше знать, с кем мне лучше драться на данный момент.

Liana Jojua/twitter.com

— А как вы относитесь к Марии Агаповой, которая тоже удачно дебютировала в весе до 57 кг и так же, как и вы, тренировалась в клубе «Ахмат»?



— Конечно, Маша — моя подруга и очень хороший человек. Мы хорошо общались ещё до того, как она подписалась в UFC. Она тренировалась в казахстанском отделении «Ахмата», а мы — в грозненском. Она не раз приезжала к нам на сборы, и с тех пор мы с ней в хороших отношениях, постоянно общаемся и держим связь. У неё скоро будет ещё один бой с американкой Шейной Добсон. Я полностью уверена, что Маша выиграет этот бой легко, после чего отдохнёт на сто процентов.

— Другие поединки на «Бойцовском острове» успели посмотреть? Какое впечатление оставил новоиспечённый обладатель титула в наилегчайшем весе Пётр Ян?



— Да, я смотрела бои. В связи с тем, что турниры проходили ночью, мы тренировались тоже ночью. Первый турнир, который прошёл на «Бойцовском острове», был как раз с участием Петра Яна. Я посмотрела множество предварительных боёв: Муслима Салихова, Романа Богатова, Жалгаса Жумагулова, два женских боя из основного карда. Но главные поединки я не видела, потому что надо было уже ложиться спать и держать режим. Бой Петра я посмотрела утром, но для меня было ожидаемо, что он выиграл, поэтому совершенно не волновалась за его схватку. Знала, что он очень сильный ударник, а Жозе Алду уже не в свои лучшие годы дерётся. Я рада, что теперь в UFC появился новый, уже третий чемпион из СНГ.