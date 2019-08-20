Адам Яндиев Адам Яндиев Фото: Адам Яндиев/vk.com

Турнир UFC 242, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, несёт потери. Россияне Адам Яндиев и Магомед Мустафаев по разным причинам не смогут принять участие в поединках.

Как сообщает MMAJunkie, Мустафаев по неизвестной причине снялся с боя с Доном Мэджом, а Адам Яндиев объявил на своей странице в Instagram, что не сможет провести бой из-за травмы колена и будет вынужден сделать операцию. Яндиев должен был провести бой с непобеждённым Пуном Сориано.

Также без соперника остался экс-чемпион M-1 Challenge и первый ингуш, победивший в октагоне, Мовсар Евлоев. Его бой с британцем Майком Гранди был отменён из-за травмы британца.

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Доброго дня дорогие друзья , Братья и сёстры ,Ассалам Алейкум. К сожалению бой в Абу-Даби 7 сентября я пропускаю по причине того,что получил серьёзную травму. При подготовке к бою я травмировал колено, надеясь , что это незначительная Травма , тейпировал ногу,надевал наколенник и продолжал тренироваться, на очередном спарринге разнёс своё колено , порвал связку , титановый болт который был в колене с предыдущей операции(которую я делал в Германии 5 лет назад )повредил кость. Вчера в городе Вена(Австрия ) меня оперировал прекрасный хирург Профессор Вайнштабел ( Privatklinik) спасибо ему огромное за проделанную операцию . Всем бойцам желаю ярких побед и самое главное в этом деле без травм. А я дорогие друзья вернусь ещё сильнее , теперь я железный человек))! Спасибо всем кто поддерживал и поддерживает меня. #privatklinik #austria #Vienna #UFC

Публикация от Adam-Djamal Yandiev Boroda (@adam_yandiev_boroda)

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