https://static.news.ru/photo/6ca29c8c-c3d7-11e9-bb28-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: Адам Яндиев/vk.com

Турнир UFC 242, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, несёт потери. Россияне Адам Яндиев и Магомед Мустафаев по разным причинам не смогут принять участие в поединках.

Как сообщает MMAJunkie, Мустафаев по неизвестной причине снялся с боя с Доном Мэджом, а Адам Яндиев объявил на своей странице в Instagram, что не сможет провести бой из-за травмы колена и будет вынужден сделать операцию. Яндиев должен был провести бой с непобеждённым Пуном Сориано.

Также без соперника остался экс-чемпион M-1 Challenge и первый ингуш, победивший в октагоне, Мовсар Евлоев. Его бой с британцем Майком Гранди был отменён из-за травмы британца.

Как сообщал News.ru, зрители UFC оскорбили бойца Колби Ковингтона, известного своей поддержкой Дональда Трампа.