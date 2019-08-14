Хьюи — молодой и крепкий парень, а Саше в этом году исполняется 40 лет и, так или иначе, он уже думает о скором завершении карьеры. Надеюсь, что он выиграет этот бой и порадует зрителей ярким боксом, но не знаю, будет ли у него ещё один шанс сразиться за чемпионский пояс, потому что в тяжёлом весе сейчас всё развивается очень динамично, — рассказал Дрозд News.ru.