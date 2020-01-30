https://static.news.ru/photo/61b2ae5a-4377-11ea-82f8-fa163e074e61_660.jpg Григорий Дрозд Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал противостояние российского тяжеловеса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Их бой может пройти в марте в США.

Уайт сейчас на подъёме, хорошо заявил о себе. Мне не очень понравилось, как он выглядел в последнем бою в Саудовской Аравии с Мариушем Вахом. Мне показалось, у него был лишний вес и в целом он себя не проявил. Саша любит разбивать бетонные стены, то есть таких боксёров, которые стоят и принимают на себя удары, - рассказал Дрозд NEWS.ru.

В то же время от отметил, что соперникам предстоит хороший и конкурентный бой, победа в котором придвинет Поветкина к бою за титул чемпиона мира.

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