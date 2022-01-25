Девушка ушла из стриптиза ради карьеры в единоборствах

Американская девушка-боец смешанного стиля Ванесса Демопулос, выступающая в UFC, заявила об уходе из стриптиза. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

В ночь на 23 января Демопулос выиграла у Сильваны Суарес на турнире UFC 270. После этого 33-летняя спортсменка приняла решение закончить с предыдущей профессией.

Думаю, ни для кого не секрет, что я на протяжении 13 лет работала в развлекательном бизнесе. И вот теперь я сообщаю, что ушла из стриптиза, чтобы сосредоточиться на тренировочном лагере. Я покинула танцы шесть — восемь недель назад, чтобы полностью сосредоточиться на ММА, — сказала Демопулос.

Она добавила, что в тренировках ей помогают навыки и гибкость, приобретённые в ходе карьеры танцовщицы на шесте.

На счету Демопулос 12 поединков в профессиональном MMA: восемь побед и четыре поражения. Она начала выступления в 2017 году.

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