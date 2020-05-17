Дэйна Уайт назвал Джексонвилл идеальным местом для проведения турниров UFC

https://static.news.ru/photo/7b61ca46-9815-11ea-b07d-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что город Джексонвилл в американском штате Флорида стал идеальным местом для организации турниров.

По его словам, он доволен опытом проведения поединков в этом городе. Об этом он сказал после турнира UFC Fight Night 172, который состоялся в Джексонвилле 16 мая. Говоря о прошедшем событии, Уайт заявил, что «всё было успешно во всех отношениях», передаёт MMA Junkie.

Он также выразил готовность отправиться домой и подчеркнул, что во время турнира никто не заболел.

Эта арена была невероятной, эти ребята были замечательными. Я просто не могу найти достаточно нужных слов о Джексонвилле и нашем опыте здесь, — сказал Уайт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что не высылал обладателю пояса в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гейтжи из-за ситуации с отцом российского спортсмена.