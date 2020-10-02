Дайте мне Хабиба: богатейший боксёр в истории идёт за Нурмагомедовым

Когда люди вроде Флойда Мейвезера или Конора Макгрегора объявляют о завершении карьеры, их слова нужно делить на десять. Флойд уже дважды выходил из пенсии, Конор — тоже, и есть огромный шанс, что оба ещё вернутся, и вполне возможно, что и бой-реванш устроят. 43-летний боксёр как раз заявил о готовности это сделать. Но Макгрегор не единственный, кто сейчас находится на его радаре, там есть и другой суперпопулярный боец UFC — российский чемпион Хабиб Нурмагомедов.

2 октября Флойд сделал несколько громких заявлений, которые нельзя не разобрать. Вот что он сказал на подкасте Club Shay Shay.

Конор Макгрегор не умеет бить. Он просто не бьёт. В бою с ним я получал удовольствие. Я такой: этот парень бьёт так мягко, прикольно. Я не пропустил ни одного удара, спокойно сделал свою работу. Так зачем мне драться с молодыми львами, рисковать здоровьем? Моё здоровье мне очень дорого. Так что если будет вариант снова выйти против Конора — я только за! $150 млн? Недостаточно. Даже не близко. Я стою дороже. Вы даёте мне 300 миллионов, тогда да. Вам нужно сделать так, чтобы этот бой имел смысл для меня, мне нужно подготовиться. Я готов драться с Хабибом или Конором. На этих боях я должен заработать 600 миллионов, чтобы это имело смысл, — сказал Мейвезер.

Эти слова Флойда значат ровно одну вещь: он готов вернуться на ринг. Возможно, бой с Хабибом для него даже более интересен, чем реванш с Конором, потому что его будет легче продать. Это спорный вопрос, но есть ощущение, что реванш с ирландцем не особо купят. Все уже видели, как Макгрегор боксировал с Мейвезером, было круто, ребята продали рекордные четыре миллиона платных трансляций, заработали восьмизначные суммы в долларах, но спортивная составляющая была не на уровне.

Бой Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором Joel Marklund/Global Look Press

Конор дал бой только в первых двух-трёх раундах, а дальше Флойд действительно просто развлекался. Кстати, в первых раундах конкуренция была настоящая. Мейвезер лукавит, когда говорит, что не пропустил ни одного удара, он пропускал. Не то чтобы это было слишком опасно, но пара попаданий были вполне чувствительные.

С Хабибом Флойд ещё не дрался, и если три года назад это было абсолютно бессмысленно, то сейчас российский боец сделал гигантский шаг вперёд с точки зрения узнаваемости и популярности. Сейчас он в целом не менее популярен, чем Конор, на мусульманском рынке он вообще звезда номер один во всех видах спорта, так что с точки зрения бизнеса для Флойда это может быть очень привлекательно. А риска для здоровья вряд ли будет больше, Хабиб в боксе уж точно не превосходит Макрегора.

Но с этим боем есть другая проблема. В отличие от Конора, который почти в каждом интервью кричит о желании провести с Флойдом реванш, Хабиб этого боя хочет не так сильно. Он публично заявлял о готовности его провести при одном условии: 11 раундов по боксу, один по ММА. Очевидно, что на такие условия Флойд не согласится никогда, он же не глупый.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтому если Флойд и вернётся, то с вероятностью в 90 процентов это будет реванш с Макгрегором. Девять процентов — что снова появятся богатые японцы из Rizin и дадут Флойду какого-нибудь молодого перспективного бойца, который не продержится с легендой и раунда. И один процент — что Хабиб всё-таки согласится на бой по правилам бокса. Для него это не такой уж плохой вариант: проиграет — ничего страшного, выиграет — войдёт в историю, а денег заработает в любом случае больше, чем за любой бой в UFC. Почему бы не рискнуть? Даже жаль, что Хабиб очень не любит рисковать.