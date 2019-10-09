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Российский боец Фёдор Емельяненко в преддверии поединка в Японии с американцем Куинтоном Джексоном заявил, что заканчивает карьеру из-за своего возраста.

Да, я думал об уходе, у меня уже возраст. Я чувствую себя хорошо, слава богу, но понимаю, сколько мне лет и что пора уходить. Мы общались со Скоттом (президент Bellator...