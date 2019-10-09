Дагестан занял первое место в рейтинге регионов с лучшими бойцами смешанных единоборств.
Помимо Республики Дагестан, в список топ-10 городов и регионов России с лучшими бойцами смешанных единоборств вошли Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Екатеринбург, Омск, Белгородская область, Краснодарский край, Московская область, Казань и Новосибирск, сообщает портал
За Дагестан проголосовали 31% респондентов.
Болельщики дагестанского бойца смешанных единоборств Беслана Исаева призывают его уйти из спорта после смерти соперника из Узбекистана Бекзода Нурматова, писал News.ru.
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