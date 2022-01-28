Дацик проиграл Зелимхану Пулемётчику по правилам бокса

Российскиий боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл Зелимхану Дукаеву по прозвищу Пулемётчик в поединке по правилам бокса. Бой прошёл в ночь на субботу, 29 ноября.

Встреча прошла всю дистанцию в три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву. В третьем раунде с Дацика сняли балл за борцовский приём.

Дацик провёл 14 поединков по правилам MMA, в шести из которых одержал победу (все — досрочно), а в восьми потерпел поражения. Также он выступал в кикбоксинге, где выиграл шесть боёв из восьми. В последнем из них он проиграл легендарному Жерому Ле Банне.

В ноябре президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать бой Дацика в своей лиге.