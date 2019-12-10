https://static.news.ru/photo/77f6cea2-1b46-11ea-9030-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал предстоящий 13 декабря поединок во Владикавказе с французом камерунского происхождения Хассаном Н'Дам Н'Жикамом.

Мне предстоит одно из серьёзнейших испытаний в моей жизни, хотя всё-таки были и другие серьёзные вызовы. Я с большим уважением отношусь к Н'Жикаму, это именитый боксёр. Но и я готов к этому поединку, настраиваюсь на тяжёлый бой и буду стараться добиться победы. Я прекрасно понимаю значимость предстоящей встречи, — приводит слова Чудинова пресс-служба Федерации бокса России.

К поединку с Н'Жикамом Чудинов подошёл на победной серии из семи матчей, а француз проиграл два из трёх последних поединков.

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