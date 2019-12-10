Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал предстоящий 13 декабря поединок во Владикавказе с французом камерунского происхождения Хассаном Н'Дам Н'Жикамом.
Мне предстоит одно из серьёзнейших испытаний в моей жизни, хотя всё-таки были и другие серьёзные вызовы. Я с большим уважением отношусь к Н'Жикаму, это именитый боксёр. Но и я готов к этому поединку, настраиваюсь на тяжёлый бой и буду стараться добиться победы. Я прекрасно понимаю значимость предстоящей встречи, — приводит слова Чудинова пресс-служба Федерации бокса России.
К поединку с Н'Жикамом Чудинов подошёл на победной серии из семи матчей, а француз проиграл два из трёх последних поединков.
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