Чимаев рассказал, как пьяные ирландцы обзывали его Хабибом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, рассказал, как в октябре 2018 года его оскорбляли ирландцы и называли Хабибом Нурмагомедовым.
Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, я работал охранником в ночном клубе. И в помещение пытались зайти слишком пьяные люди, похожие на ирландцев. Я им сказал, что им нельзя, и они начали мне показывать пальцы и называть Хабибом, говорить плохие вещи. Ну я им и сказал, чтобы свалили, — приводит слова Чимаева «Р-Спорт».
Также Чимаев рассказал, что раньше его и других кавказских бойцов, которые брились налысо, неоднократно путали с Хабибом Нурмагомедовым.
Как писал NEWS.ru, UFC внёс изменения в политику допинг-контроля относительно употребления марихуаны.