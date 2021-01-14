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Чимаев рассказал, как пьяные ирландцы обзывали его Хабибом

10:13, 15 января 2021
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, рассказал, как в октябре 2018 года его оскорбляли ирландцы и называли Хабибом Нурмагомедовым.

Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, я работал охранником в ночном клубе. И в помещение пытались зайти слишком пьяные люди, похожие на ирландцев. Я им сказал, что им нельзя, и они начали мне показывать пальцы и называть Хабибом, говорить плохие вещи. Ну я им и сказал, чтобы свалили, — приводит слова Чимаева «Р-Спорт».

Также Чимаев рассказал, что раньше его и других кавказских бойцов, которые брились налысо, неоднократно путали с Хабибом Нурмагомедовым.

Как писал NEWS.ru, UFC внёс изменения в политику допинг-контроля относительно употребления марихуаны.

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