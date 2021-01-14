Чимаев рассказал, как пьяные ирландцы обзывали его Хабибом

Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, я работал охранником в ночном клубе. И в помещение пытались зайти слишком пьяные люди, похожие на ирландцев. Я им сказал, что им нельзя, и они начали мне показывать пальцы и называть Хабибом, говорить плохие вещи. Ну я им и сказал, чтобы свалили, — приводит слова Чимаева «Р-Спорт».