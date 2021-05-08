Чимаев намерен провести четыре боя за пять месяцев в 2021 году

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Мексиканский боксёр, считающийся лучшим вне зависимости от весовых категорий Сауль Альварес (56-1-2, 37 КО) победил техническим нокаутом в восьмом раунде британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО) и отстоял чемпионские титулы WBC, WBA Super и WBO в среднем весе на турнире в Арлингтоне (США).

Альварес, считавшийся явным фаворитом до боя уже после пары стартовых раундов захватил инициативу в ринге и постепенно наращивал своё преимущество. К середине боя оно стало уже подавляющим, а самый большой...