Чимаев намерен провести четыре боя за пять месяцев в 2021 году

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился планами на возвращение в бои после длительного восстановления от коронавируса. Он признался, что намерен провести четыре боя до конца года, по два в полусреднем и среднем весе. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Я дерусь в августе в 77 кг, в сентябре в 84, в ноябре в 77, а в декабре буду готов драться снова в 84, — написал Чимаев на своей странице.
Одним из вероятных соперников Чимаев видит американца Нила Мэгни, к которому он уже обратился после его победы по очкам над Джеффом Нилом. Чимаев ворвался в UFC летом 2020 года тремя уверенными победами, после которых должен был встретиться с топовым британцем Леоном Эдвардсом, однако оба бойца переболели коронавирусом, из-за чего поединок сорвался.
Как сообщалось ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров устроил спарринг со шведским бойцом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.