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Чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер проводил защиту титула в тяжёлом весе на турнире Bellator 226 против француза Шейка Конго.

Бейдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, а затем перевёл бой в партер, где занял доминирующую позицию, но случайно ткнул пальцем в глаз Конго, после чего тот не смог продолжить поединок по решению врача. Таким образом бой был признан несостоявшимся, а теперь соперники могут провести реванш.

Также на турнире прошли четыре поединка 1/8 финала Гран-при в полулёгком весе. В следующий раунд вышли Дерек Кампос, Адам Борич, Педру Карвалью и Эммануэль Санчес.

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