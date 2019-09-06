Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье после поражения удушающим приёмом от россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке на турнире в Абу-Даби не смог сдержать слёз во время интервью в октагоне.
Я знал, что он будет много давить и прессовать меня. Ему хорошо помогал угол, а я пропустил пару ключевых тейкдаунов. Я был великолепно готов к поединку, понимал, что мог сделать больше и стать чемпионом. Я много тренировался, путешествовал, ждал этого момента. Хочу извиниться перед всеми за своё выступление, — сказал Порье после боя.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов намерен продать свою футболку с боя против Порье и отдать деньги в благотворительный фонд своего соперника.