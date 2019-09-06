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Успешно защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы и обещал отдать деньги от продажи своей футболки с боя с Порье в благотворительный бой своего соперника.

Не знаю, почему я заслужил столько хорошего, что происходит в моей жизни. Хочу поблагодарить своего отца и тренера Хавьера Мендеса, а также моих братьев. Всем, что есть в моей жизни,...