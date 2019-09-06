Успешно защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы и обещал отдать деньги от продажи своей футболки с боя с Порье в благотворительный бой своего соперника.
Не знаю, почему я заслужил столько хорошего, что происходит в моей жизни. Хочу поблагодарить своего отца и тренера Хавьера Мендеса, а также моих братьев. Всем, что есть в моей жизни, я обязан своей команде. Я готов продать свою футболку и передать деньги в благотворительный фонд Дастина Порье. Главное в смешанных единоборствах — это уважение, что я пытаюсь продемонстрировать. Спасибо всем, кто приехал из стран СНГ и со всего мира в папахах. Это культура всего Северного Кавказа. Чтобы носить папахи, нужно иметь честь и быть настоящим мужчиной, — рассказал Нурмагомедов после боя.
Также боец отметил, что о своём бойцовском будущем готов подумать через пару дней.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушением в третьем раунде.