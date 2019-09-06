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Соперники осторожно начали первый раунд, но Хабиб постепенно начал поджимать соперника к клетке, а Порье отвечал ударами ногами, затем россиянин пробил двойку, прошёл в ноги и взял контроль соперника со спины и начал проводить тот же удушающий, что против Макгрегора, однако Порье защитился, и Хабиб перешёл к тактике ударов. Любые попытки американца встать россиянин встречал новыми переводами и контролировал до конца раунда.

Во втором раунде Хабиб пропустил тяжелейший удар с правой и был вынужден отступить. Порье бросился на добивание, но Хабиб сумел перевести дух и дал сопернику вымахаться, а затем прошёл в...