6 июня главным боем юбилейного турнира UFC 250 станет титульный поединок в полулёгком весе между канадкой Фелисией Спенсер и обладательницей двух чемпионских поясов и лучшей женщиной-бойцом современности Амандой Нуньес. Бразильянка стала не только лицом женских единоборств и одной из суперзвёзд UFC, уничтожив легендарных Ронду Роузи и Кристиану Сайборг, но и первым в истории организации чемпионом из ЛГБТ-сообщества.

«Это не болезнь. Люди должны уважать нас»

Аманда Нуньес появилась в UFC в 2013 году с рекордом 7-3 и выглядела тогда вовсе не будущей доминирующей чемпионкой, а одним из многих средних бойцов из Бразилии. Через три года она станет первой чемпионкой UFC c нетрадиционной сексуальной ориентацией и с тех пор остаётся непобеждённой. Свою избранницу Нину Ансарофф она встретила в зале American Top Team. В то время они оставались единственными девушками в одной из сильнейших американских команд.

Их отношения прошли путь от жёстких спаррингов до дружбы и любви. Девушки сразу не стали скрывать своей связи и поддерживали друг друга на каждом из поединков. Ансарофф выступает в более лёгкой весовой категории, где входит в десятку лучших бойцов, но пока не может получить титульный бой. Как рассказывала Нуньес, впоследствии они стали бережнее относиться друг к другу во время спаррингов и стараться помогать готовиться, не повреждая лиц.

Для меня это естественно. Это не болезнь. Я счастлива, разве это плохо? Мы счастливы, мы наслаждаемся жизнью каждый день и любим друг друга, и я хочу поделиться этим со всеми, потому что я думаю, что люди должны уважать это. Люди должны радоваться, когда видят счастливых людей, — так говорила Нуньес о своих отношениях с подругой.

В начале марта Нуньес призналась, что Нина Ансарофф беременна и пара ждёт дочку, которая должна появиться в сентябре, поэтому предстоящий бой и первая защита пояса в полулёгком весе будут для неё особенными. UFC предлагала Аманде принять этот бой ещё 9 мая, на первом турнире после возобновления деятельности, но спортсменка попросила перенести дату своего поединка.

I wanna tell every single person on this planet that.... Raegan Ann Nunes will be here mid September! I cannot wait to see her. Gente deixa eu dividir minha felicidade com vocÃªs contando os dias para setembro. Raegan Ann Nunes @NinaAnsaroff pic.twitter.com/MyK6XZ0N2v — Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) March 5, 2020

Если бы у Аманды был...

В сентябре 2019 года Нуньес стала невольной участницей медиаскандала. Телеканал Russia Today проиллюстрировал видео под названием «Трансгендерные спортсмены разрушают женский спорт» картинкой, где Аманда отправляет в нокаут Ронду Роузи. Соответствующий ролик был размещён в Twitter, а его содержание скоро докатилось и до самой Нуньес. Спортсменка жёстко отреагировала на подобного рода дезинформацию.

Что за бред? Если бы я родилась с пенисом, то у меня не было бы всех этих сложностей, чтобы родить ребёнка с Ниной Ансарофф, — написала Нуньес.

После этого телеканал был вынужден удалить скандальное видео и принести спортсменке публичные извинения.

Аманда Нуньес, наша команда по производству видео по ошибке использовала вашу фотографию в видео, которое не имело к вам никакого отношения. Мы искренне извиняемся. RT очень уважает ваши достижения и наследие в мире ММА, — говорилось в сообщении.

Вскоре после этого Нуньес решила убедить всех скептиков в том, что она всё-таки женщина и опубликовала фотографию, на которой на ней не было надето ничего, кроме двух чемпионских поясов UFC, которые прикрывали пикантные части тела чемпионки.

Лучшая в истории

Впрочем, бразильянка известна не только благодаря особенностям личной жизни и скандальным публикациям. Прежде всего она невероятно крутой боец и обладает таким нокаутирующим ударом, которому позавидуют и мужчины её комплекции. Возможно, именно она лучший боец в истории женских ММА, потому что побеждала четырёх сильнейших соперниц: Ронду Роузи, Крис Сайборг, Холли Холм и Валентину Шевченко (дважды). При этом только Шевченко удалось продержаться против Нуньес все пять раундов, в то время как остальные соперницы были жёстко нокаутированы. Более того, Роузи получила за 48 секунд такую трёпку, что больше никогда не выходила в октагон и предпочла продолжить карьеру в менее опасном для лица рестлинге.

Неслучайно, когда Генри Сехудо предложил в шутку провести бой с Нуньес, чтобы объединить все четыре пояса, экс-чемпион UFC Майкл Биспинг вполне серьёзно сказал, что поставил бы деньги на Львицу, потому что она мощнее физически. Но в ближайшее время межгендерный поединок вряд ли разрешит какая-либо атлетическая комиссия, а соперниц среди женщин у Нуньес после ухода Сайборг в Bellator почти не осталось.

6 июня в Лас-Вегасе маленький шанс войти в историю получит крепкая канадка Фелисия Спенсер, которая как раз весьма достойно продержалась против Сайборг все пять раундов, хоть и закончила бой с разбитым вдребезги лицом. В этот раз ей вряд ли будет легче, потому что Нуньес при сопоставимой с соотечественницей мощью и техническим арсеналом бьёт гораздо сильнее. Для Нуньес это будет ещё и хорошая проверка на звёздный статус. Миллион проданных трансляций она собирала только совместно с ушедшими звёздами прошлой эпохи Мишей Тейт и Роузи, а в последних боях её поединок даже не ставили главным, но в разгар пандемии Нуньес получает ещё один шанс стать хедлайнером большого шоу.