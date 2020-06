Аманда Нуньес появилась в UFC в 2013 году с рекордом 7-3 и выглядела тогда вовсе не будущей доминирующей чемпионкой, а одним из многих средних бойцов из Бразилии. Через три года она станет первой чемпионкой UFC c нетрадиционной сексуальной ориентацией и с тех пор остаётся непобеждённой. Свою избранницу Нину Ансарофф она встретила в зале American Top Team. В то время они оставались единственными девушками в одной из сильнейших американских команд.

Их отношения прошли путь от жёстких спаррингов до дружбы и любви. Девушки сразу не стали скрывать своей связи и поддерживали друг друга на каждом из поединков. Ансарофф выступает в более лёгкой весовой категории, где входит в десятку лучших бойцов, но пока не может получить титульный бой. Как рассказывала Нуньес, впоследствии они стали бережнее относиться друг к другу во время спаррингов и стараться помогать готовиться, не повреждая лиц.

В начале марта Нуньес призналась, что Нина Ансарофф беременна и пара ждёт дочку, которая должна появиться в сентябре, поэтому предстоящий бой и первая защита пояса в полулёгком весе будут для неё особенными. UFC предлагала Аманде принять этот бой ещё 9 мая, на первом турнире после возобновления деятельности, но спортсменка попросила перенести дату своего поединка.